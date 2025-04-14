Глюкоза-Новофарм (Glucosum-Novopharm)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 125/3
3.7 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
4.2 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
5.1 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 16
6.3 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Космонавтов, 33
7.0 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 49
10.6 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,00
Экономия при брони: -11,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 92/1
10.7 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,00
Экономия при брони: -11,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
12.0 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,00 грн
Подорожник
Одесса, бульв. Десантный, 1
12.7 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
13.1 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
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Подорожник
Хлебодарское, дорога Маякская, 4-Б
7.2 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -13,90 грн
Подорожник
Лиманка, ж/м Радужный, 15/3
9.2 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -13,90 грн
Подорожник
Черноморск, просп. Мира, 31-Б
20.8 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 55 мин
Южное, просп. Мира, 13/5
35.1 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека акс социальная
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 24-Б
41.9 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез