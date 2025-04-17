Глюкоза-Новофарм (Glucosum-Novopharm)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -15,30 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -15,30 грн
Аптека бам
Чернигов, ул. Теробороны, 4
2.3 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -15,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -15,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Свит здоровья
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека
Чернигов, ул. Волковича, 25
3.4 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
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Подорожник
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -13,90 грн
Подорожник
Сновск, ул. Железнодорожная, 11
57.3 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,00
Экономия при брони: -5,80 грн
Подорожник
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 2-Б
63.9 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,00
Экономия при брони: -11,80 грн
Подорожник
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г/1
64.1 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
50,00
Экономия при брони: -10,30 грн
Подорожник
Нежин, ул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Нежин, ул. Гоголя, 8
64.8 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -17,40 грн
Ощад аптека
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 1
65.0 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -17,40 грн
Подорожник
Носовка, ул. Вокзальная, 1
65.4 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Козелец, ул. Соборности, 17-Г
66.2 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
50,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Подорожник
Остер, ул. Хмельницкого Богдана, 50-Б
67.4 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
50,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Подорожник
Десна, ул. Франко Ивана, 46
72.7 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -7,90 грн
Подорожник
Борзна, ул. Независимости, 3
83.5 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -13,90 грн
Подорожник
Сосница, ул. Хмельницкого Богдана, 11
84.7 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,00
Экономия при брони: -5,80 грн
Подорожник
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 1
84.9 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -13,90 грн
Подорожник
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 2-А
84.9 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -13,90 грн