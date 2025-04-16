Глюкоза-Новофарм (Glucosum-Novopharm)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,00
Экономия при брони: -11,40 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Южная, 39-Б
4.5 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -13,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Николаевская, 15/5
4.9 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -13,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Строителей, 10/2
4.9 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -13,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
6.7 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -13,50 грн
Подорожник
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -13,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Космонавтов, 156/1
8.5 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,00
Экономия при брони: -11,40 грн
Подорожник
Николаев, просп. Корабелов, 15/1
9.1 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,00
Экономия при брони: -11,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Старова Архитектора, 2/2
9.4 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -13,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6
9.4 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,00
Экономия при брони: -11,40 грн
Аптека
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
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Подорожник
Очаков, ул. Спасская, 8
48.8 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -13,90 грн
Подорожник
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 23
54.4 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -10,90 грн
Подорожник
Херсон, ул. Лавренева, 12
54.5 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -10,90 грн
Подорожник
Баштанка, ул. Юбилейная, 85-А
62.8 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -13,90 грн
Подорожник
Снигиревка, ул. Центральная, 142-Н
64.6 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -13,90 грн
Подорожник
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
77.7 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -7,90 грн
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
97.5 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Одесса, ул. Марсельская, 60
98.7 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
99.0 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Одесса, бульв. Десантный, 1
99.1 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,00 грн