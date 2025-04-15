Глюкоза-Новофарм (Glucosum-Novopharm)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,00
Экономия при брони: -11,80 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Народная аптека
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Народная аптека
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Народная аптека
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Народная аптека
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Элитфарм
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
4.2 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Народная аптека
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
4.3 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
4.7 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,00
Экономия при брони: -11,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
4.8 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
26,31
Экономия при брони: -1,84 грн
Народная аптека
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
4.9 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -13,90 грн