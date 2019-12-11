Глутаргин — препарат, который является неспецифическим регулятором метаболизма с преимущественным гепатопротекторным и антитоксическим действием. Действующее вещество этого препарата необходимо для многих химических и биологических процессов в организме, что обусловливает необходимость его назначения при повреждениях ЦНС и клеток печени различными ядами и токсинами, при нарушениях капиллярного кровотока, тяжелых случаях полиорганной недостаточности.

Состав. Форма выпуска

Лечебный эффект Глутаргина реализуется за счет активного вещества — глутамата аргинина. Для разных целей выпускается в инъекционной и таблетированной форме. Для парентерального введения выпускается концентрат для р-ра для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл, р-р для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл, р-р для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл. Таблетки выпускаются в двух удобных для дозировки вариантах: 250 или 750 мг (инструкция МЗ Украины).

Фармакологические свойства

Фармакодинамические характеристики препарата определяются объединением терапевтического эффекта от глутаминовой кислоты и аргинина. Глутаминовая кислота относится к наиболее распространенным заменимым аминокислотам (синтезируется в организме и поступает извне с пищей). Поэтому она задействована во многих разнообразных биологических процессах. Глутаминовая кислота — один из важных факторов передачи нервного импульса в синапсах, оказывает возбуждающее действие на ЦНС, что широко используется при нейротоксикозах различного генеза. Также глутаминовая кислота является исходным материалом для образования эндогенной фолиевой кислоты. Особенно часто эти характеристики глутаминовой кислоты используются при лечении отравления некачественным алкоголем. Помимо функции нейротрансмиттера, глутаминовая кислота влияет на монооксигеназную систему гепатоцитов (метаболизм этилового спирта, выведение токсичных метаболитов), препятствует блокированию алкогольдегидрогеназы.

Кроме того, с глутамином связан синтез сложных белковых компонентов соединительной ткани, транспорт азота, глюконеогенез и кислотно-основный гомеостаз. Цитопротекторный эффект аминокислоты реализуется через механизмы активации ядерного фактора NF-kB, баланс между про- и противовоспалительными цитокинами, снижение аккумуляции нейтрофилов, защиту от оксидативного стресса (Yuan Wang, 2019). Последний механизм особенно важен при риске развития септицемии и полиорганной недостаточности. Кроме того, множественными исследованиями доказана необходимость наличия этой аминокислоты в гепатоцитах при образовании антиоксидантов; значение ее в регуляции образования и секреции желчных кислот, трофике клеток печени; в регуляции образования и выброса гликогена, липидов и инсулина (Emanuele Therezinha Schueda STONOGA, 2019).

Аминокислота аргинин в биохимических реакциях преобразуется в NO 2 , улучшает кровообращение путем устранения спазма капиллярного русла, и вместе с глутаматом является нейромедиатором. За счет эффекта вазодилатации улучшается общая выносливость организма и особенно улучшается кровоснабжение миокарда. Аргинин способствует снижению инсулинорезистентности в период беременности, стимулирует обменные процессы в плаценте (Morgane Robles, 2019). К эффектам аргинина также относится участие в:

• цикле образования мочевины;

• синтезе коллагена;

• синтезе резервного носителя клеточной энергии — аргининфосфата;

• а также стимулировании выработки гормонов (соматотропин, инсулин), нейромедиаторов (серотонин, адреналин);

• потенцировании эффекта гипотензивных препаратов за счет устранения капиллярного спазма;

• ускорении регенерации тканей за счет улучшения снабжения их кислородом.

Глутаргин эффективен при патологических процессах на поздних сроках беременности. Он способствует стабилизации проницаемости и тромборезистентности сосудов, препятствует гиперкоагуляции и генерализованному вазоспазму. Глутаргин улучшает фетоплацентарную гемодинамику (сосудорасширяющий и антигипоксический механизмы), препятствует развитию дистресс-синдрома у плода. Кроме этого, препарат позволяет повысить компенсаторно-приспособительные механизмы в организме женщины в период вынашивания ребенка.

В открытых источниках не найдено опубликованных исследований, описывающих фармакокинетику препарата.

Показания к применению



Глутаргин можно включать в состав комплексной терапии при:

• повреждении печени экзогенными ядами, особенно в острый период — например, если человек случайно съел ядовитый гриб или длительно лечился гепатотоксическими препаратами. Из лекарственных средств наиболее часто гепатотоксическое действие наблюдается при передозировке парацетамола или метамизола натрия, длительном применении изониазида, противовирусных лекарственных средств. Из растений при случайном или намеренном употреблении внутрь токсический гепатит обычно вызывают бледная поганка и мужской папоротник;

• циррозе печени различного генеза — от алкогольного до билиарного. Систематическое употребление некачественных алкогольных напитков приводит к преждевременной гибели (некрозу) гепатоцитов и замещению печеночных долек жировой и фиброзной тканью. При значительном уменьшении количества активных гепатоцитов нарушаются все метаболические функции печени (инактивация токсинов системой цитохромов, синтез белка, факторов свертывания крови и т. д.). В патогенезе билиарного гепатита ведущую роль играет повреждение гепатоцитов желчными кислотами при нарушении их адекватного оттока по междольковым протокам;

• острых инфекционных гепатитах. Особенно тяжелое поражение печени наблюдается при лептоспирозе. Лептоспиры вызывают тяжелое повреждение паренхимы печени с развитием серозного отека и множественных кровоизлияний;

• гепатаргии (тяжелая печеночная недостаточность), которая сопровождается гипераммониемией;

• тяжелой ожоговой болезни (если она сопровождается полиорганной недостаточностью);

• осложненном течении поздних сроков беременности. Ключевым звеном патогенеза поздних гестозов является капиллярный спазм. За счет него развиваются различные патологические процессы в организме как матери, так и плода. За счет спазма спиральных артериол матки нарушаются процессы плацентарного газообмена и развивается гипоксия плода, вплоть до дистресс-синдрома. Кроме того, капиллярный спазм может вызывать нарушения мозгового кровообращения различной тяжести, что формирует патогенетические основы преэклампсии и эклампсии. А нарушение капиллярного кровотока в печени обусловливает развитие острого жирового гепатоза беременных. Патогенетическим субстратом этой патологии является массовый некроз гепатоцитов (незапрограмированная гибель клеток), который сопровождается недостаточностью функции печени.

Кроме того, в протоколах интенсивной терапии есть рекомендация по введению глутаминсодержащих препаратов тяжелым больным (Marie Smedberg, 2016). При этом доза должна подбираться в зависимости от уровня гипераммониемии.

Глутаргин за счет стимуляции утилизации метаболитов этилового спирта обладает отрезвляющим эффектом. Поэтому его широко применяют для лечения похмелья (если человек отравился некачественным алкоголем или просто выпил слишком много) в домашних условиях или в стационаре.

Глутаргин является лекарственном средством, однако его компоненты — аргинин и глутаминовая кислота — находят широкое применение в профессиональном спорте в виде биологически активных добавок. Благодаря его роли в синтезе коллагена и росте мышечной ткани Глутаргин также может использоваться у бодибилдеров в периоды набора мышечной массы.

Способ введения и подбор дозы



Если общее состояние человека характеризуется средней степенью тяжести (человек в сознании, не отмечается позывов на рвоту, может свободно глотать), то ему назначают Глутаргин внутрь в таблетках трижды в сутки без связи с приемами пищи. Рекомендовано при этом выбирать разовую дозу 750 мг. Длительность лечения обычно составляет 2 нед. Если возникает необходимость (тяжелое течение, длительный период реконвалесценции), то курс лечения можно продлить до 3 нед. При этом разовую дозу допустимо повышать до 2 г, а общее количество поступающего за сутки препарата может составлять 8 г. Если при гепатитах или позднем гестозе беременных общее состояние оценивается как тяжелое (нарушения сознания, рвота и т.д.), Глутаргин вводят внутривенно капельно. Предельная суточная доза для инфузионного введения составляет 8 г. Суточную дозу вводят дробно с интервалом 8–12 ч на 150–250 мл 5% раствора глюкозы или 0,9% NaCl. Кроме внутривенного пути введения, можно использовать также и внутримышечный (в ягодицу). При этом стандартная разовая доза составляет 5 мл с возможностью повышения до 10 мл, частота инъекций — дважды в сутки.

Противопоказания

Поскольку основу Глутаргина составляют две заменимые аминокислоты, он обычно переносится хорошо. Если после его введения у пациента появляются признаки индивидуальной непереносимости, повышенной возбудимости, признаки лихорадки или нарушений функции почечной фильтрации (тяжелые) (клиренс креатинина (КК) снижается до <30 мл/мин), то необходимо отменить лекарственное средство.

Особенности



При исследовании (имеются литературные данные) Глутаргина не выявлено отрицательного влияния на половые клетки или эмбрион (а именно мутагенный, тератогенный эффект). Препарат обычно не вызывает аллергии, иммунотоксических реакций. Однако не проводились исследования относительно безопасности применения лекарственного средства в первой половине беременности и в период грудного вскармливания у человека. Также не была исследована безопасность (нет данных в литературе) применения препарата у детей. Поэтому при принятии решения о назначении Глутаргина следует взвешивать ожидаемую пользу и возможные риски от его применения.

Следует с осторожностью назначать препарат лицам с онкологическими заболеваниями, так как экзогенный глутамат может снижать эффективность противоопухолевых препаратов (Maria T. Grinde, 2019), особенно винбластина.

При назначении препарата больным с патологией поджелудочной железы и надпочечников необходимо обязательно помнить, что препарат стимулирует секрецию соматотропина и инсулина за счет наличия в составе аргинина. Последний эффект усиливается еще больше при комбинации Глутаргина с аминофиллином. Также данное лекарственное средство способствует более быстрой трансформации аммиака в мочевину. Что проявляется при лабораторном исследовании крови в виде транзиторной гиперурикемии. Глутаргин может потенцировать эффект антиагрегантов . Благодаря наличию в составе нейромедиаторов Глутаргин предупреждает и снижает нейротоксические побочные эффекты изониазида.

Препарат оказывает влияния на скорость реакции, поэтому не противопоказан лицам, которые садятся за руль или управляют сложными механизмами.

К побочным эффектам Глутаргина относятся тошнота и боль или тяжесть в области желудка непосредственно после приема таблеток внутрь. Эти явления не требуют лечения, они исчезают самостоятельно.

Не исключены разнообразные аллергические реакции — от кожной сыпи до ангионевротического отека. У глутаминовой кислоты есть специфический побочный эффект — боль в груди, нарушения ритма и проводимости сердца по типу атриовентрикулярной блокады. Для устранения этих явлений рекомендовано введение кортикостероидов внутривенно.

Заключение



Глутаргин как неспецифический медиатор многих биологических и химических процессов в организме человека подходит для комплексного лечения повреждения клеток печени и нервной системы различными токсинами (инфекции, лекарства, ядовитые растения и грибы), а также тяжелой патологии беременности или синдрома системного воспалительного ответа (сепсис, токсический шок). Он применим как в условиях стационара, так и в домашних условиях для лечения и профилактики алкогольного отравления.

Помимо терапии, Глутаргин можно применять профессиональным спортсменам для улучшения качества мышечной ткани. Кроме этого, рекомендовано назначать Глутаргин ослабленным после тяжелых болезней людям для скорейшего восстановления.

