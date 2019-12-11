Глутаргин (Glutargin) (164082) - инструкция по применению ATC-классификация
Глутаргин инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.Глутаргин — соединение аргинина и глутаминовой кислоты, которые играют важную роль в обеспечении биохимических процессов нейтрализации и выведения из организма высокотоксичного метаболита обмена азотсодержащих веществ — аммиака. Гипоаммониемический эффект препарата реализуется в результате активации процессов обезвреживания аммиака в орнитиновом цикле синтеза мочевины, связывания аммиака в нетоксичный глутамин, а также усиления выведения аммиака из ЦНС и его экскреции из организма. Благодаря этим свойствам Глутаргин снижает общетоксическое, а также нейротоксическое действие аммиака.
Глутаргин оказывает также гепатопротекторное действие, обладает антиоксидантной, антигипоксической и мембраностабилизирующей активностью, позитивно влияя на энергообеспечение гепатоцитов.
При алкогольной интоксикации Глутаргин стимулирует утилизацию алкоголя в монооксигеназной системе печени, предупреждает угнетение ключевого фермента утилизации этанола — алкогольдегидрогеназы; ускоряет инактивацию и выведение токсических продуктов метаболизма этанола в результате увеличения образования и окисления янтарной кислоты; снижает угнетающее влияния алкоголя на ЦНС за счет нейромедиаторных свойств глутаминовой кислоты. Благодаря этим свойствам Глутаргин проявляет антитоксический и отрезвляющий эффекты.
При патологии беременности, благодаря эндотелийпротекторному действию, Глутаргин нормализует нарушенную проницаемость и тромборезистентность сосудов, предотвращает гиперкоагуляцию, снижает чувствительность сосудов к сосудосуживающим агентам (эндотелин, ангиотензин, тромбоксан), вызывающим генерализованный вазоспазм. Аргинин после предварительной биотрансформации в оксид азота оказывает сосудорасширяющее действие, положительно влияет на свертывание крови и функциональные свойства циркулирующих элементов крови. В результате сосудорасширяющих и антигипоксических эффектов Глутаргина улучшается материнско-плодовая гемодинамика, снижается внутриутробная гипоксия плода. При патологии беременности препарат проявляет также антитоксическую и гепатозащитную активность, выступает в качестве неспецифического метаболического регулятора обменных процессов. Благодаря этим свойствам Глутаргина в период беременности снижается уровень циркулирующих в крови иммунных комплексов, уменьшается выраженность синдрома метаболической интоксикации и иммунотоксикоза, повышаются компенсаторно-приспособительные реакции организма.
Глутаргин не оказывает эмбриотоксического, гонадотоксического, мутагенного и тератогенного эффектов, не вызывает аллергических и иммунотоксических реакций.
Фармакокинетика не исследовалась.
Показания Глутаргин
в составе комплексной терапии острых и хронических гепатитов различной этиологии, отравление гепатотропными ядами (ядом бледной поганки, химическими веществами и лекарственными средствами), при циррозе печени, поражение печени при лептоспирозе. Печеночная энцефалопатия, прекома и кома, сопровождающаяся гипераммониемией.
Состояние острой алкогольной интоксикации легкой и средней тяжести, а также в составе комплексной терапии постинтоксикационных расстройств после острого алкогольного отравления тяжелой степени, в том числе алкогольная энцефалопатия и кома. Профилактика опьянения и гепатотоксического действия алкоголя.
Постинтоксикационные расстройства, похмельный синдром, вызванные употреблением алкоголя.
Осложнения в III триместр беременности: поздний гестоз, включая тяжелые его формы — преэклампсию и эклампсию, фетоплацентарная недостаточность, хронические патологии гепатобилиарной системы у беременных.
Применение Глутаргин
Гепатиты, гипераммониемия.
Таблетки. Перорально назначают взрослым 3 таблетки по 0,25 г (0,75) или 1 таблетку по 0,75 3 раза в сутки в течение 15 дней независимо от приема пищи. При необходимости доза препарата и курс лечения могут быть продлены до 20 дней. Максимальная разовая доза составляет 2 г, максимальная суточная доза — 8 г.
Р-р для инъекций (4%). Препарат назначают взрослым в/в. Вводят в/в капельно 2 раза в сутки по 50 мл (2 г) в 150–250 мл изотонического р-ра натрия хлорида со скоростью 60–70 капель в 1 мин. В тяжелых случаях суточную дозу препарата повышают до 150–200 мл (6–8 г). Курс лечения — 5–10 сут. Максимальная суточная доза — 200 мл (8 г).
Р-р для инъекций (20%). Препарат назначают взрослым в/в и в/м. Вводят в/в капельно 1–2 раза в сутки по 10 мл (2 г) на 150–250 мл изотонического р-ра натрия хлорида или 5% р-р глюкозы со скоростью 60–70 капель в 1 мин. В тяжелых случаях суточную дозу препарата повышают до 30–40 мл (6–8 г), разделенных на 2 приема. Курс лечения — 5–10 сут. Максимальная суточная доза при в/в введении — 40 мл (8 г).
В/м препарат вводят медленно глубоко в седалищную мышцу 1–2 раза в сутки по 5 мл (1 г). При необходимости дозу препарата повышают до 10 мл (2 г) 1–2 раза в сутки. Курс лечения — 5–10 сут. Максимальная суточная доза при в/м введении — 20 мл препарата (4 г).
Концентрат для приготовления р-ра для инфузий
Препарат назначают взрослым в/в в виде инфузий. Вводят в/в капельно 2 раза в сутки по 5 мл (2 г) в 150–250 мл изотонического р-ра натрия хлорида со скоростью 60–70 капель в 1 мин. В тяжелых случаях суточную дозу препарата повышают до 15–20 мл (6–8 г). Курс лечения — 5–10 сут. Максимальная суточная доза — 20 мл (8 г).
Алкогольное отравление.
Таблетки. Назначают по 4 таблетки по 0,25 г (1,0 г) или по 1 г 4 раза в сутки с интервалом 1–2,5 ч, в последующие 2–3 дня — 2 таблетки по 0,25 г (0,5 г) или ½ по 1 г 3 раза в сутки. При алкогольной интоксикации тяжелой степени после курса лечения инъекционными препаратами Глутаргина назначают таблетки Глутаргина 3 таблетки по 0,25 г (0,75 г) или 1 таблетку по 0,75 г 2 раза в сутки, или 11/2 таблетки по 1 г 1 раз в сутки в течение 20 дней. Для профилактики алкогольной интоксикации — 2 г за 60–120 мин до употребления алкоголя.
Порошок для орального р-ра
Препарат назначают взрослым внутрь, предварительно растворив пакет в ¼–½ стаканы воды.
Для профилактики опьянения и гепатотоксического действия алкоголя назначают 2 г (2 пакета) за 1–2 ч до употребления алкоголя или 1 г (1 пакет) за 1 ч до употребления алкоголя и 1 г (1 пакет) на протяжении 0,5 ч после употребления алкоголя. Для лечения острой алкогольной интоксикации легкой и средней тяжести назначают по 1 г (1 пакет) 4 раза в сутки с интервалами 1–2,5 ч, в следующие 2–3 сут — по 1 г (1 пакет) 2 раза в сутки. При алкогольной интоксикации тяжелой степени порошок Глутаргин алкоклин назначают по 1 г (1 пакет) 2 раза в сутки на протяжении 20 дней в составе комплексной терапии после курса лечения инъекционными формами препарата Глутаргин.
Р-р для инъекций (4 %). Для лечения алкогольной интоксикации назначают по 20 мл (0,8 г), вводят капельно в 150–250 мл изотонического р-ра натрия хлорида со скоростью 60–70 капель в 1 мин 2 раза в сутки на протяжении 2–3 дней, затем дозу снижают до 10 мл (0,4 г) 2 раза в сутки в течение 10 дней. В тяжелых случаях (алкогольная кома) суточную дозу повышают до 50 мл (2 г) 2 раза в сутки.
После курса лечения р-ром для инъекций/инфузий Глутаргина при необходимости следует перейти на прием таблеток Глутаргина.
Р-р для инъекций (20%). Препарат назначают взрослым в/в и в/м. Вводят в/в капельно 2 раза в сутки по 4 мл (0,8 г) на 150–250 мл изотонического р-ра натрия хлорида или 5% р-р глюкозы со скоростью 60–70 капель в 1 мин. Через 2–3 дня дозу снижают до 2 мл (0,4 г).
В/м препарат вводят медленно глубоко в седалищную мышцу по 4 мл (0,8 г) 2 раза в сутки на протяжении 2–3 дней, затем дозу снижают до 2 мл (0,4 г) 2 раза в сутки на протяжении 5–10 дней. В тяжелых случаях (алкогольная кома) суточную дозу в/в или в/м введения повышают до 10 мл (2 г) 2 раза в сутки.
Концентрат для приготовления р-ра для инфузий
Для лечения алкогольного отравления назначают в/в по 2 мл (0,8 г), вводят капельно в 150–250 мл изотонического р-ра натрия хлорида со скоростью 60–70 капель в 1 мин 2 раза в сутки на протяжении 2–3 дней, затем дозу снижают до 1 мл (0,4 г) 2 раза в сутки в течение 10 дней. В тяжелых случаях (алкогольная кома) суточную дозу повышают до 5 мл (2 г) 2 раза в сутки.
После курса лечения 40% р-ром Глутаргина при необходимости следует перейти на прием таблеток Глутаргин.
Патологии беременности
Таблетки. Назначают по 0,25–0,5 г (1–2 таблетки по 0,25 г) 2–3 раза в сутки в течение 10–15 дней. При необходимости разовая доза препарата может быть повышена до 0,75 г (3 таблетки по 0,25 г или 1 таблетка 0,75 г), курс лечения — до 20 дней. Высшая разовая доза составляет 0,75 г, высшая суточная — 2,25 г.
Р-р для инъекций (4%). Вводят 1–2 раза в сутки по 50 мл (по 2 г). Курс лечения — 5–7 сут. Высшая суточная доза — 100 мл (4 г).
Концентрат для приготовления р-ра для инфузий. Вводят капельно 1–2 раза в сутки по 5 мл (2 г) на 150–250 мл изотонического р-ра натрия хлорида со скоростью 60–70 капель в 1 мин. Курс лечения — 5–7 сут. Максимальная суточная доза — 10 мл (4 г).
Противопоказания
относительными противопоказаниями являются лихорадочные состояния, повышенная возбудимость, тяжелые нарушения фильтрационной (азотовыделительной) функции почек.
Побочные эффекты
таблетки: редко — ощущение легкого дискомфорта в желудке и кишечнике, тошнота непосредственно после приема препарата, самоустраняющиеся.
Р-р для инъекций/инфузий: редко возможны — выраженная слабость, одышка, загрудинная боль, озноб, нарушение ритма сердца в виде мерцательной аритмии, гипотензия, отек Квинке. В единичных случаях — легкие аллергические реакции (крапивница, гиперемия, зуд).
Особые указания
при назначении пациентам с нарушениями функции эндокринных желез следует учитывать, что препарат способен стимулировать секрецию инсулина и гормона роста.
Дети. Опыт применения препарата у детей недостаточен.
Влияние на способность управления транспортными средствами и работу со сложными механизмами.
Таблетки: не влияет.
Р-р: поскольку во время лечения могут возникать побочные реакции со стороны ЦНС (головная боль, головокружение, тремор) следует соблюдать осторожность при управлении транспортом или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
при одновременном применении с аминофиллином возможно повышение концентрации эндогенного инсулина в крови. Глутаргин может усиливать эффект антиагрегационных средств (дипиридамола и др.). Предупреждает и уменьшает выраженность нейротоксических явлений, которые могут возникнуть при применении изониазида. Снижает эффект винбластина.
Передозировка
симптомы: боль в области грудной клетки, AV-блокада.
Лечение: в этом случае показано в/в введение ГКС. Симптоматическая терапия.
Условия хранения
таблетки в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С, р-р д/ин. в оригинальной упаковке при температуре 25 °С, конц. д/инф. р-ра в защищенном от света месте при температуре 25 °С.
Актуальная информация
Глутаргин — препарат, который является неспецифическим регулятором метаболизма с преимущественным гепатопротекторным и антитоксическим действием. Действующее вещество этого препарата необходимо для многих химических и биологических процессов в организме, что обусловливает необходимость его назначения при повреждениях ЦНС и клеток печени различными ядами и токсинами, при нарушениях капиллярного кровотока, тяжелых случаях полиорганной недостаточности.
Состав. Форма выпуска
Лечебный эффект Глутаргина реализуется за счет активного вещества — глутамата аргинина. Для разных целей выпускается в инъекционной и таблетированной форме. Для парентерального введения выпускается концентрат для р-ра для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл, р-р для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл, р-р для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл. Таблетки выпускаются в двух удобных для дозировки вариантах: 250 или 750 мг (инструкция МЗ Украины).
Фармакологические свойства
Фармакодинамические характеристики препарата определяются объединением терапевтического эффекта от глутаминовой кислоты и аргинина. Глутаминовая кислота относится к наиболее распространенным заменимым аминокислотам (синтезируется в организме и поступает извне с пищей). Поэтому она задействована во многих разнообразных биологических процессах. Глутаминовая кислота — один из важных факторов передачи нервного импульса в синапсах, оказывает возбуждающее действие на ЦНС, что широко используется при нейротоксикозах различного генеза. Также глутаминовая кислота является исходным материалом для образования эндогенной фолиевой кислоты. Особенно часто эти характеристики глутаминовой кислоты используются при лечении отравления некачественным алкоголем. Помимо функции нейротрансмиттера, глутаминовая кислота влияет на монооксигеназную систему гепатоцитов (метаболизм этилового спирта, выведение токсичных метаболитов), препятствует блокированию алкогольдегидрогеназы.
Кроме того, с глутамином связан синтез сложных белковых компонентов соединительной ткани, транспорт азота, глюконеогенез и кислотно-основный гомеостаз. Цитопротекторный эффект аминокислоты реализуется через механизмы активации ядерного фактора NF-kB, баланс между про- и противовоспалительными цитокинами, снижение аккумуляции нейтрофилов, защиту от оксидативного стресса (Yuan Wang, 2019). Последний механизм особенно важен при риске развития септицемии и полиорганной недостаточности. Кроме того, множественными исследованиями доказана необходимость наличия этой аминокислоты в гепатоцитах при образовании антиоксидантов; значение ее в регуляции образования и секреции желчных кислот, трофике клеток печени; в регуляции образования и выброса гликогена, липидов и инсулина (Emanuele Therezinha Schueda STONOGA, 2019).
Аминокислота аргинин в биохимических реакциях преобразуется в NO2, улучшает кровообращение путем устранения спазма капиллярного русла, и вместе с глутаматом является нейромедиатором. За счет эффекта вазодилатации улучшается общая выносливость организма и особенно улучшается кровоснабжение миокарда. Аргинин способствует снижению инсулинорезистентности в период беременности, стимулирует обменные процессы в плаценте (Morgane Robles, 2019). К эффектам аргинина также относится участие в:
• цикле образования мочевины;
• синтезе коллагена;
• синтезе резервного носителя клеточной энергии — аргининфосфата;
• а также стимулировании выработки гормонов (соматотропин, инсулин), нейромедиаторов (серотонин, адреналин);
• потенцировании эффекта гипотензивных препаратов за счет устранения капиллярного спазма;
• ускорении регенерации тканей за счет улучшения снабжения их кислородом.
Глутаргин эффективен при патологических процессах на поздних сроках беременности. Он способствует стабилизации проницаемости и тромборезистентности сосудов, препятствует гиперкоагуляции и генерализованному вазоспазму. Глутаргин улучшает фетоплацентарную гемодинамику (сосудорасширяющий и антигипоксический механизмы), препятствует развитию дистресс-синдрома у плода. Кроме этого, препарат позволяет повысить компенсаторно-приспособительные механизмы в организме женщины в период вынашивания ребенка.
В открытых источниках не найдено опубликованных исследований, описывающих фармакокинетику препарата.
Показания к применению
Глутаргин можно включать в состав комплексной терапии при:
• повреждении печени экзогенными ядами, особенно в острый период — например, если человек случайно съел ядовитый гриб или длительно лечился гепатотоксическими препаратами. Из лекарственных средств наиболее часто гепатотоксическое действие наблюдается при передозировке парацетамола или метамизола натрия, длительном применении изониазида, противовирусных лекарственных средств. Из растений при случайном или намеренном употреблении внутрь токсический гепатит обычно вызывают бледная поганка и мужской папоротник;
• циррозе печени различного генеза — от алкогольного до билиарного. Систематическое употребление некачественных алкогольных напитков приводит к преждевременной гибели (некрозу) гепатоцитов и замещению печеночных долек жировой и фиброзной тканью. При значительном уменьшении количества активных гепатоцитов нарушаются все метаболические функции печени (инактивация токсинов системой цитохромов, синтез белка, факторов свертывания крови и т. д.). В патогенезе билиарного гепатита ведущую роль играет повреждение гепатоцитов желчными кислотами при нарушении их адекватного оттока по междольковым протокам;
• острых инфекционных гепатитах. Особенно тяжелое поражение печени наблюдается при лептоспирозе. Лептоспиры вызывают тяжелое повреждение паренхимы печени с развитием серозного отека и множественных кровоизлияний;
• гепатаргии (тяжелая печеночная недостаточность), которая сопровождается гипераммониемией;
• тяжелой ожоговой болезни (если она сопровождается полиорганной недостаточностью);
• осложненном течении поздних сроков беременности. Ключевым звеном патогенеза поздних гестозов является капиллярный спазм. За счет него развиваются различные патологические процессы в организме как матери, так и плода. За счет спазма спиральных артериол матки нарушаются процессы плацентарного газообмена и развивается гипоксия плода, вплоть до дистресс-синдрома. Кроме того, капиллярный спазм может вызывать нарушения мозгового кровообращения различной тяжести, что формирует патогенетические основы преэклампсии и эклампсии. А нарушение капиллярного кровотока в печени обусловливает развитие острого жирового гепатоза беременных. Патогенетическим субстратом этой патологии является массовый некроз гепатоцитов (незапрограмированная гибель клеток), который сопровождается недостаточностью функции печени.
Кроме того, в протоколах интенсивной терапии есть рекомендация по введению глутаминсодержащих препаратов тяжелым больным (Marie Smedberg, 2016). При этом доза должна подбираться в зависимости от уровня гипераммониемии.
Глутаргин за счет стимуляции утилизации метаболитов этилового спирта обладает отрезвляющим эффектом. Поэтому его широко применяют для лечения похмелья (если человек отравился некачественным алкоголем или просто выпил слишком много) в домашних условиях или в стационаре.
Глутаргин является лекарственном средством, однако его компоненты — аргинин и глутаминовая кислота — находят широкое применение в профессиональном спорте в виде биологически активных добавок. Благодаря его роли в синтезе коллагена и росте мышечной ткани Глутаргин также может использоваться у бодибилдеров в периоды набора мышечной массы.
Способ введения и подбор дозы
Если общее состояние человека характеризуется средней степенью тяжести (человек в сознании, не отмечается позывов на рвоту, может свободно глотать), то ему назначают Глутаргин внутрь в таблетках трижды в сутки без связи с приемами пищи. Рекомендовано при этом выбирать разовую дозу 750 мг. Длительность лечения обычно составляет 2 нед. Если возникает необходимость (тяжелое течение, длительный период реконвалесценции), то курс лечения можно продлить до 3 нед. При этом разовую дозу допустимо повышать до 2 г, а общее количество поступающего за сутки препарата может составлять 8 г. Если при гепатитах или позднем гестозе беременных общее состояние оценивается как тяжелое (нарушения сознания, рвота и т.д.), Глутаргин вводят внутривенно капельно. Предельная суточная доза для инфузионного введения составляет 8 г. Суточную дозу вводят дробно с интервалом 8–12 ч на 150–250 мл 5% раствора глюкозы или 0,9% NaCl. Кроме внутривенного пути введения, можно использовать также и внутримышечный (в ягодицу). При этом стандартная разовая доза составляет 5 мл с возможностью повышения до 10 мл, частота инъекций — дважды в сутки.
Противопоказания
Поскольку основу Глутаргина составляют две заменимые аминокислоты, он обычно переносится хорошо. Если после его введения у пациента появляются признаки индивидуальной непереносимости, повышенной возбудимости, признаки лихорадки или нарушений функции почечной фильтрации (тяжелые) (клиренс креатинина (КК) снижается до <30 мл/мин), то необходимо отменить лекарственное средство.
Особенности
При исследовании (имеются литературные данные) Глутаргина не выявлено отрицательного влияния на половые клетки или эмбрион (а именно мутагенный, тератогенный эффект). Препарат обычно не вызывает аллергии, иммунотоксических реакций. Однако не проводились исследования относительно безопасности применения лекарственного средства в первой половине беременности и в период грудного вскармливания у человека. Также не была исследована безопасность (нет данных в литературе) применения препарата у детей. Поэтому при принятии решения о назначении Глутаргина следует взвешивать ожидаемую пользу и возможные риски от его применения.
Следует с осторожностью назначать препарат лицам с онкологическими заболеваниями, так как экзогенный глутамат может снижать эффективность противоопухолевых препаратов (Maria T. Grinde, 2019), особенно винбластина.
При назначении препарата больным с патологией поджелудочной железы и надпочечников необходимо обязательно помнить, что препарат стимулирует секрецию соматотропина и инсулина за счет наличия в составе аргинина. Последний эффект усиливается еще больше при комбинации Глутаргина с аминофиллином. Также данное лекарственное средство способствует более быстрой трансформации аммиака в мочевину. Что проявляется при лабораторном исследовании крови в виде транзиторной гиперурикемии. Глутаргин может потенцировать эффект антиагрегантов . Благодаря наличию в составе нейромедиаторов Глутаргин предупреждает и снижает нейротоксические побочные эффекты изониазида.
Препарат оказывает влияния на скорость реакции, поэтому не противопоказан лицам, которые садятся за руль или управляют сложными механизмами.
К побочным эффектам Глутаргина относятся тошнота и боль или тяжесть в области желудка непосредственно после приема таблеток внутрь. Эти явления не требуют лечения, они исчезают самостоятельно.
Не исключены разнообразные аллергические реакции — от кожной сыпи до ангионевротического отека. У глутаминовой кислоты есть специфический побочный эффект — боль в груди, нарушения ритма и проводимости сердца по типу атриовентрикулярной блокады. Для устранения этих явлений рекомендовано введение кортикостероидов внутривенно.
Заключение
Глутаргин как неспецифический медиатор многих биологических и химических процессов в организме человека подходит для комплексного лечения повреждения клеток печени и нервной системы различными токсинами (инфекции, лекарства, ядовитые растения и грибы), а также тяжелой патологии беременности или синдрома системного воспалительного ответа (сепсис, токсический шок). Он применим как в условиях стационара, так и в домашних условиях для лечения и профилактики алкогольного отравления.
Помимо терапии, Глутаргин можно применять профессиональным спортсменам для улучшения качества мышечной ткани. Кроме этого, рекомендовано назначать Глутаргин ослабленным после тяжелых болезней людям для скорейшего восстановления.