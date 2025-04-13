Киев
Глутаргин (Glutargin)

Глутаргин (Glutargin)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 972 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
109,00 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
282,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
223,74 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
654,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
98,45 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
250,50 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
338,17 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
681,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
118,17 грн
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
133,60 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
232,83 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
399,60 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
776,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
291,50 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
431,50 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
715,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
108,60 грн
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
116,43 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
232,83 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
373,70 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
674,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
41,96 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
292,90
Экономия при брони: -10,00 грн
282,90 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
438,40 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
748,40 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
109,00 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
282,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,70
Экономия при брони: -18,70 грн
126,00 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
453,10
Экономия при брони: -15,10 грн
438,00 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
745,80 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
325,31
Экономия при брони: -69,88 грн
255,43 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
94,32 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
250,50 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
704,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
231,78 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
639,80 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
45,19
Экономия при брони: -6,86 грн
38,32 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
348,18
Экономия при брони: -74,79 грн
273,39 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
353,74
Экономия при брони: -53,76 грн
299,98 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
552,96
Экономия при брони: -84,05 грн
468,91 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
282,40 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
402,40 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
709,90 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
109,00 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
282,40 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
282,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
262,46
Экономия при брони: -12,39 грн
250,07 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
715,51
Экономия при брони: -51,02 грн
664,49 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
112,10 грн
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
114,06 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
225,81 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
466,30 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
801,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
128,00 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
226,35 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
636,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
119,36 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
358,60
Экономия при брони: -77,00 грн
281,60 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
319,84
Экономия при брони: -2,38 грн
317,46 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
732,41
Экономия при брони: -15,67 грн
716,74 грн
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