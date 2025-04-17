Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
292,70
Экономия при брони: -12,40 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
317,17
Экономия при брони: -11,06 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
389,80
Экономия при брони: -13,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
123,20
Экономия при брони: -3,70 грн
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,81
Экономия при брони: -4,34 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
263,46
Экономия при брони: -7,90 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
455,10
Экономия при брони: -13,65 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80
Экономия при брони: -15,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
284,50
Экономия при брони: -4,20 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
47,35
Экономия при брони: -4,40 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
284,50
Экономия при брони: -4,20 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
373,36
Экономия при брони: -23,52 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
779,60
Экономия при брони: -27,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
268,61
Экономия при брони: -26,40 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
732,27
Экономия при брони: -46,35 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
284,50
Экономия при брони: -4,20 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
293,46
Экономия при брони: -15,67 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
148,60
Экономия при брони: -19,60 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
284,50
Экономия при брони: -4,20 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
261,60
Экономия при брони: -19,39 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
713,17
Экономия при брони: -28,16 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
142,20
Экономия при брони: -13,20 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
292,70
Экономия при брони: -12,40 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
262,63
Экономия при брони: -11,69 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
429,59
Экономия при брони: -18,52 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
268,20
Экономия при брони: -25,51 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
678,23
Экономия при брони: -40,98 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье