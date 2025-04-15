Львов (адрес не указан)
Доступно в 228 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
120,30 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
715,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
120,30 грн
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
39,16
Экономия при брони: -2,56 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
301,96
Экономия при брони: -18,97 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
530,83
Экономия при брони: -30,71 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
42,05
Экономия при брони: -1,74 грн
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
149,10
Экономия при брони: -24,00 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
220,31
Экономия при брони: -34,02 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10
Экономия при брони: -91,20 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
768,00
Экономия при брони: -28,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
50,63
Экономия при брони: -10,32 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
624,24
Экономия при брони: -32,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
142,20
Экономия при брони: -21,50 грн
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
151,70
Экономия при брони: -26,60 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
330,30
Экономия при брони: -51,00 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
520,90
Экономия при брони: -91,00 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
128,62
Экономия при брони: -12,11 грн
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
120,30 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
266,77
Экономия при брони: -19,53 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
509,08
Экономия при брони: -29,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
120,30 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
266,92
Экономия при брони: -16,92 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
727,67
Экономия при брони: -42,31 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
135,90
Экономия при брони: -15,20 грн
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
330,30
Экономия при брони: -51,00 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
279,70
Экономия при брони: -0,40 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
125,90
Экономия при брони: -5,20 грн
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
292,70
Экономия при брони: -13,40 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье