Харьков (адрес не указан)
Доступно в 426 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
292,90
Экономия при брони: -20,42 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
638,83
Экономия при брони: -21,75 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
280,44
Экономия при брони: -17,02 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
544,54
Экономия при брони: -54,20 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
731,38
Экономия при брони: -45,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,70
Экономия при брони: -17,60 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
284,50
Экономия при брони: -2,50 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
330,30
Экономия при брони: -48,30 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
94,98
Экономия при брони: -10,21 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
284,50
Экономия при брони: -2,50 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 40 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье