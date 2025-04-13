Киев
Глутаргин (Glutargin)

Глутаргин (Glutargin)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 426 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
227,94 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
740,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
241,68 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
508,50 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
664,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
322,47 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
697,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
291,50 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
681,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
292,90
Экономия при брони: -20,42 грн
272,48 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
638,83
Экономия при брони: -21,75 грн
617,08 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
254,25 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
733,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
127,40 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
240,84 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
658,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
137,90 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
242,31 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
425,70 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
674,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
280,44
Экономия при брони: -17,02 грн
263,42 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
544,54
Экономия при брони: -54,20 грн
490,34 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
731,38
Экономия при брони: -45,91 грн
685,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,70
Экономия при брони: -17,60 грн
127,10 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
284,50
Экономия при брони: -2,50 грн
282,00 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
376,48 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
607,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
129,20 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
226,11 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
657,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
127,10 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
330,30
Экономия при брони: -48,30 грн
282,00 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
94,12 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
759,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
146,50 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
285,63 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
757,50 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
127,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
254,43 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
417,90 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
833,50 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
255,48 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
834,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
254,76 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
661,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
94,98
Экономия при брони: -10,21 грн
84,78 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
284,50
Экономия при брони: -2,50 грн
282,00 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
227,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 40 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
146,40 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
234,78 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
443,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
659,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
141,90 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
242,64 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
713,70 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
135,20 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
235,10 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
407,52 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
67,84 грн
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