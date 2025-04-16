Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
284,50
Экономия при брони: -11,70 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
872,80
Экономия при брони: -122,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
12,99
Экономия при брони: -1,37 грн
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
300,42
Экономия при брони: -17,52 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
725,47
Экономия при брони: -75,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
255,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
510,00
Экономия при брони: -53,00 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
670,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
264,73
Экономия при брони: -13,83 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
721,69
Экономия при брони: -37,25 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
266,19
Экономия при брони: -25,42 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
725,68
Экономия при брони: -39,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
159,65
Экономия при брони: -9,22 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
265,56
Экономия при брони: -22,03 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
723,96
Экономия при брони: -38,65 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
38,81
Экономия при брони: -3,11 грн
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
298,20
Экономия при брони: -46,42 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
505,86
Экономия при брони: -25,83 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
126,00
Экономия при брони: -4,10 грн
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
25,20
Экономия при брони: -0,64 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
158,20
Экономия при брони: -16,78 грн
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
297,06
Экономия при брони: -13,78 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
717,37
Экономия при брони: -40,28 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
262,43
Экономия при брони: -25,25 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
715,44
Экономия при брони: -40,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
265,63
Экономия при брони: -28,45 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
724,17
Экономия при брони: -48,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
262,76
Экономия при брони: -25,58 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
716,33
Экономия при брони: -31,05 грн