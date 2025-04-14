Днепр (адрес не указан)
Доступно в 287 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
268,93
Экономия при брони: -16,93 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
513,22
Экономия при брони: -34,60 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
269,14
Экономия при брони: -17,14 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
293,49
Экономия при брони: -19,99 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
302,63
Экономия при брони: -59,10 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
733,37
Экономия при брони: -47,74 грн
1 социальна аптека
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
1.7 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
151,60
Экономия при брони: -28,60 грн
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
149,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
520,90
Экономия при брони: -71,50 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
384,00
Экономия при брони: -7,25 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,70
Экономия при брони: -21,70 грн
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
768,00
Экономия при брони: -14,50 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
263,09
Экономия при брони: -11,09 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
717,23
Экономия при брони: -31,75 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
136,59
Экономия при брони: -12,67 грн
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
75,35
Экономия при брони: -9,49 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
285,29
Экономия при брони: -17,41 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
731,66
Экономия при брони: -47,01 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,70
Экономия при брони: -21,70 грн
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
142,40
Экономия при брони: -9,40 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
768,00
Экономия при брони: -14,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
293,61
Экономия при брони: -41,61 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
711,53
Экономия при брони: -42,68 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
265,86
Экономия при брони: -13,86 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
217,44
Экономия при брони: -16,74 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
265,33
Экономия при брони: -19,26 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
434,00
Экономия при брони: -23,17 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
261,88
Экономия при брони: -10,90 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
713,93
Экономия при брони: -28,32 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
266,16
Экономия при брони: -15,18 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Не болей
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
260,34
Экономия при брони: -9,63 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
246,57
Экономия при брони: -7,90 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
466,03
Экономия при брони: -14,93 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье