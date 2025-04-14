Одесса (адрес не указан)
Доступно в 260 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
144,80 грн
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
155,15
Экономия при брони: -7,84 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
271,38
Экономия при брони: -10,76 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
500,76
Экономия при брони: -21,11 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
292,76
Экономия при брони: -32,14 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
737,30
Экономия при брони: -23,35 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
139,02
Экономия при брони: -7,19 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
260,47
Экономия при брони: -9,69 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
710,08
Экономия при брони: -24,28 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
88,52
Экономия при брони: -4,93 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
752,86
Экономия при брони: -38,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье
126,00
Экономия при брони: -2,30 грн
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
284,50
Экономия при брони: -3,00 грн
Глутаргин раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
521,10 грн
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
467,76
Экономия при брони: -16,56 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Глутаргин раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин таблетки 0.75 г блистер №30
Корпорация Здоровье
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий 400 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Глутаргин таблетки 0.25 г блистер №30
Корпорация Здоровье