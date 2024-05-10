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Активные вещества — “А”АРГИНИН (ARGININUM)

АРГИНИН (ARGININUM) Действующее вещество

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Найдено: 24 препарата
Глутаргин таблетки, 0,75 г, блистер, № 30; Корпорация Здоровье
Глутаргин Таблетки, 0,75 г, блистер, № 30 Корпорация Здоровье
В 1185 аптеках
от 204,30 грн
Цены в аптеках
Тивортин® раствор для инфузий, 42 мг/мл, бутылка стеклянная, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1; Юрия-Фарм
Тивортин® Раствор для инфузий, 42 мг/мл, бутылка стеклянная, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1 Юрия-Фарм
В 1120 аптеках
от 180,35 грн
Цены в аптеках
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора, 1 г/3 г, пакет, 3 г, № 10; Корпорация Здоровье
Глутаргин алкоклин Порошок для орального раствора, 1 г/3 г, пакет, 3 г, № 10 Корпорация Здоровье
В 1087 аптеках
от 190,37 грн
Цены в аптеках
Глутаргин концентрат для раствора для инфузий, 400 мг/мл, ампула, 5 мл, в блистере в коробках, в блист. в коробках, № 10; Корпорация Здоровье
Глутаргин Концентрат для раствора для инфузий, 400 мг/мл, ампула, 5 мл, в блистере в коробках, в блист. в коробках, № 10 Корпорация Здоровье
В 1022 аптеках
от 571,23 грн
Цены в аптеках
Соларгин раствор для инфузий, 42 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 1; Фарматрейд
Соларгин Раствор для инфузий, 42 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 1 Фарматрейд
В 911 аптеке
от 157,81 грн
Цены в аптеках
Саргин раствор для инфузий, 42 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Фармак
Саргин Раствор для инфузий, 42 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Фармак
В 825 аптеках
от 150,50 грн
Цены в аптеках
Тивомакс-Дарница раствор для инфузий, 42 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Дарница
Тивомакс-Дарница Раствор для инфузий, 42 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Дарница
В 816 аптеках
от 143,35 грн
Цены в аптеках
Глутаргин раствор для инъекций, 40 мг/мл, ампула, 5 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10; Корпорация Здоровье
Глутаргин Раствор для инъекций, 40 мг/мл, ампула, 5 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10 Корпорация Здоровье
В 479 аптеках
от 85,16 грн
Цены в аптеках
Либра® раствор для инфузий, 42 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1; Инфузия
Либра® Раствор для инфузий, 42 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1 Инфузия
В 473 аптеках
от 159,60 грн
Цены в аптеках
Глутаргин таблетки, 0,25 г, блистер, № 30; Корпорация Здоровье
Глутаргин Таблетки, 0,25 г, блистер, № 30 Корпорация Здоровье
В 472 аптеках
от 80,76 грн
Цены в аптеках
Глутаргин раствор для инъекций, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10; Корпорация Здоровье
Глутаргин Раствор для инъекций, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10 Корпорация Здоровье
В 466 аптеках
от 311,77 грн
Цены в аптеках
Аргитек раствор для инфузий, 8 мг/мл, флакон, 250 мл, № 1; Дарница
Аргитек Раствор для инфузий, 8 мг/мл, флакон, 250 мл, № 1 Дарница
В 446 аптеках
от 92,40 грн
Цены в аптеках
Тивортин® раствор для инфузий, 42 мг/мл, бутылка стеклянная, 200 мл, в пачке, в пачке, № 1; Юрия-Фарм
Тивортин® Раствор для инфузий, 42 мг/мл, бутылка стеклянная, 200 мл, в пачке, в пачке, № 1 Юрия-Фарм
В 357 аптеках
от 194,03 грн
Цены в аптеках
Глутаргин алкоклин таблетки, 1 г, блистер, № 2; Корпорация Здоровье
Глутаргин алкоклин Таблетки, 1 г, блистер, № 2 Корпорация Здоровье
В 328 аптеках
от 45,31 грн
Цены в аптеках
Ангио-Бетаргин раствор для инфузий, 42 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1; Ворвартс Фарма
Ангио-Бетаргин Раствор для инфузий, 42 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1 Ворвартс Фарма
В 280 аптеках
от 120,80 грн
Цены в аптеках
Ангио-Бетаргин раствор для инфузий, 42 мг/мл, контейнер полипропиленовый, 100 мл, № 1; Ворвартс Фарма
Ангио-Бетаргин Раствор для инфузий, 42 мг/мл, контейнер полипропиленовый, 100 мл, № 1 Ворвартс Фарма
В 278 аптеках
от 131,00 грн
Цены в аптеках
Аргилайф раствор для инфузий, 42 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1; Корпорация Артериум
Аргилайф Раствор для инфузий, 42 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1 Корпорация Артериум
В 196 аптеках
от 129,30 грн
Цены в аптеках
Тиваргин-H раствор для инфузий, 42 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1; ООО "Фармасел"
Тиваргин-H Раствор для инфузий, 42 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1 ООО "Фармасел"
В 171 аптеке
от 196,50 грн
Цены в аптеках
Аминаргин раствор для инфузий, 42 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1; Новофарм-Биосинтез
Аминаргин Раствор для инфузий, 42 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1 Новофарм-Биосинтез
В 154 аптеках
от 184,72 грн
Цены в аптеках
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора, 1 г/3 г, пакет, 3 г, № 2; Корпорация Здоровье
Глутаргин алкоклин Порошок для орального раствора, 1 г/3 г, пакет, 3 г, № 2 Корпорация Здоровье
В 101 аптеке
от 49,00 грн
Цены в аптеках
Глутаргин алкоклин таблетки, 1 г, блистер, № 10; Корпорация Здоровье
Глутаргин алкоклин Таблетки, 1 г, блистер, № 10 Корпорация Здоровье
В 55 аптеках
от 145,70 грн
Цены в аптеках
Аргинин-Дарница раствор для инъекций, 40 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 10; Дарница
Аргинин-Дарница Раствор для инъекций, 40 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 10 Дарница
Нет в наличии
Тиваргин-H раствор для инфузий, 42 мг/мл, флакон, 100 мл, в коробке из гофрированного картона, в коробке из гофр. карт., № 10; ООО "Фармасел"
Тиваргин-H Раствор для инфузий, 42 мг/мл, флакон, 100 мл, в коробке из гофрированного картона, в коробке из гофр. карт., № 10 ООО "Фармасел"
Нет в наличии
Тиваргин-H раствор для инфузий, 42 мг/мл, флакон, 200 мл, в коробке из гофрированного картона, в коробке из гофр. карт., № 10; ООО "Фармасел"
Тиваргин-H Раствор для инфузий, 42 мг/мл, флакон, 200 мл, в коробке из гофрированного картона, в коробке из гофр. карт., № 10 ООО "Фармасел"
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, р-р для инфузий, р-р для инъекций, порошок для приготовления орального р-ра, концентрат для приготовления инфузионного р-ра.

аргинин (2-амино-5-гуанидин-валериановая кислота) — одна из аминокислот, входящих в состав белков; оказывает пластическое, гепатопротекторное действие. Аргинина аспартат обладает общетонизирующим эффектом.

в комплексной терапии острых и хронических гепатитов различной этиологии, в том числе при отравлении гепатотропными ядами (бледной поганкой, химическими и лекарственными веществами), циррозе печени, лептоспирозе.
Печеночная энцефалопатия, прекома и кома, сопровождающиеся гипераммониемией.
Состояние острого алкогольного отравления средней и тяжелой степени, в том числе алкогольная энцефалопатия и кома.
Осложнения в III триместр беременности: поздний гестоз, включая тяжелые его формы — преэклампсия и эклампсия, фетоплацентарная недостаточность, хроническая патология пищеварительной системы у беременных.

взрослым внутрь по 2–3 г аргинина аспартата в сутки предпочтительно перед едой. Детям в возрасте старше 6 лет — 0,5–2 г/сут в зависимости от возраста. Проводят несколько курсов лечения продолжительностью 8–15 дней.
Вводят в/в капельно 2 раза в сутки по 0,8–2 г в 150–250 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 5% р-ра глюкозы со скоростью 60–70 капель в минуту. В тяжелых случаях суточную дозу препарата повышают до 6–8 г, разделенных на 2 введения.
Максимальная суточная доза — 8 г. Курс лечения — 5–10 дней.

повышенная чувствительность к аргинина аспартату.

не установлены.