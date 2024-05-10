АРГИНИН (ARGININUM) Действующее вещество
аргинин (2-амино-5-гуанидин-валериановая кислота) — одна из аминокислот, входящих в состав белков; оказывает пластическое, гепатопротекторное действие. Аргинина аспартат обладает общетонизирующим эффектом.
в комплексной терапии острых и хронических гепатитов различной этиологии, в том числе при отравлении гепатотропными ядами (бледной поганкой, химическими и лекарственными веществами), циррозе печени, лептоспирозе.
Печеночная энцефалопатия, прекома и кома, сопровождающиеся гипераммониемией.
Состояние острого алкогольного отравления средней и тяжелой степени, в том числе алкогольная энцефалопатия и кома.
Осложнения в III триместр беременности: поздний гестоз, включая тяжелые его формы — преэклампсия и эклампсия, фетоплацентарная недостаточность, хроническая патология пищеварительной системы у беременных.
взрослым внутрь по 2–3 г аргинина аспартата в сутки предпочтительно перед едой. Детям в возрасте старше 6 лет — 0,5–2 г/сут в зависимости от возраста. Проводят несколько курсов лечения продолжительностью 8–15 дней.
Вводят в/в капельно 2 раза в сутки по 0,8–2 г в 150–250 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 5% р-ра глюкозы со скоростью 60–70 капель в минуту. В тяжелых случаях суточную дозу препарата повышают до 6–8 г, разделенных на 2 введения.
Максимальная суточная доза — 8 г. Курс лечения — 5–10 дней.
повышенная чувствительность к аргинина аспартату.
не установлены.