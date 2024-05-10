взрослым внутрь по 2–3 г аргинина аспартата в сутки предпочтительно перед едой. Детям в возрасте старше 6 лет — 0,5–2 г/сут в зависимости от возраста. Проводят несколько курсов лечения продолжительностью 8–15 дней.

Вводят в/в капельно 2 раза в сутки по 0,8–2 г в 150–250 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 5% р-ра глюкозы со скоростью 60–70 капель в минуту. В тяжелых случаях суточную дозу препарата повышают до 6–8 г, разделенных на 2 введения.

Максимальная суточная доза — 8 г. Курс лечения — 5–10 дней.