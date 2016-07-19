не рекомендуется применять препарат у пациентов с гипотериозом, феохромоцитомой, миастенией.

С особой осторожностью под тщательным контролем препарат применяют для лечения пациентов с патологическими изменениями картины крови, при ревматизме, ревмокардите, алкогольной интоксикации, синдроме Рейе, а также при раке молочной железы, выраженной АГ, склонности к развитию глаукомы, при болезни Паркинсона, хронических заболеваниях органов дыхания (особенно у детей), эпилептических приступах.

Следует с осторожностью назначать пациентам пожилого возраста (повышение риска чрезмерного седативного и гипотензивного действия), астенизированным и ослабленным больным.

В случае развития гипертермии, являющейся одним из симптомов злокачественного нейролептического синдрома, следует немедленно прекратить применение препарата.

У детей, особенно с острыми заболеваниями, при применении препарата отмечают высокий риск развития экстрапирамидных симптомов.

При продолжительном лечении препаратом необходимо контролировать состав крови, протромбиновый индекс, функцию печени и почек. После инъекции препарата больным необходимо на протяжении 1–1,5 ч лежать; резкий переход в вертикальное положение может быть причиной ортостатического коллапса.

Для уменьшения выраженности нейролептической депрессии применяют антидепрессанты и стимуляторы ЦНС. В период терапии ввиду возможности фотосенсибилизации кожи следует избегать продолжительного пребывания на солнце. Препарат не проявляет антиэметического действия в случае, когда тошнота является следствием вестибулярной стимуляции или местного раздражения ЖКТ. При применении препарата больным с атонией ЖКТ и ахилией рекомендуется назначать одновременно желудочный сок или соляную кислоту (из-за тормозящего влияния хлорпромазина на моторику и секрецию желудочного сока), контролировать диету и функцию кишечника. У больных, которые применяют препарат, может быть повышена потребность в рибофлавине.

Нейролептические фенотиазины могут усиливать удлинение интервала Q–T, что повышает риск желудочковых аритмий, в том числе по типу пируэт, которые потенциально могут привести к внезапному летальному исходу. Перед назначением препарата необходимо обследовать пациента (биохимический статус, ЭКГ) с целью исключения возможных факторов риска (например сердечные заболевания, удлинение интервала Q–T в анамнезе, метаболические нарушения, такие как гипокалиемия, гипокальциемия, гипомагниемия, злоупотребление алкоголем, сопутствующая терапия другими лекарственными средствами, которые вызывают удлинение интервала Q–T). Необходимо проводить контроль ЭКГ в начале лечения препаратом и, при необходимости, во время лечения.

Применение в период беременности и кормления грудью. При необходимости применения аминазина в период беременности следует ограничить сроки лечения, а в III триместр беременности — по возможности снизить дозу. Необходимо иметь в виду, что аминазин пролонгирует роды.

При применении аминазина в высоких дозах у беременных у новорожденных иногда отмечали нарушение пищеварения, связанное с атропиноподобным действием, экстрапирамидный синдром.

При необходимости применения препарата следует прекратить кормление грудью. Аминазин и его метаболиты проникают через плацентарный барьер и в грудное молоко.

Дети. Препарат не рекомендуется применять у детей в возрасте до 1 года.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время лечения аминазином следует воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.