Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Одесса
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 126/128
3.8 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 55
5.2 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
6.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 11-Г
10.1 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
14.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Полимед
Закрыто
Открывается через 58 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 20/4
8.1 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
В городах рядом
Аптека акс социальная
Черноморск, ул. Спортивная, 14-Д
21.1 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Березанка, ул. Суворова, 62
67.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
94.1 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, просп. Героев Украины, 105/1
115.8 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
130.1 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Вилково, ул. Рождественская, 167
147.4 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
153.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
D.s.
Еланец, ул. Парковая, 4/1
160.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Подольск, просп. Победы, 23
163.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Подольск, ул. Соборная, 103
165.8 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
29,50
Экономия при брони: -0,03 грн
Аптека акс социальная
Подольск, ул. Соборная, 101
165.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум