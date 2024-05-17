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Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл контурная ячейковая упаковка, пачка, №10 - Одесса (13256) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
51,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
57,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (2)
56,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (1)
51,79 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сегедская, 13
Всего: упаковка (2)
57,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 65
Всего: упаковка (1)
52,10 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
50,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (4)
56,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (1)
56,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: раствор для инъекций (3)
56,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 98
Всего: упаковка (1)
52,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
52,10 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. 1-го Мая, 7/9-Н
Всего: ампула (8)
50,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Д
Всего: упаковка (3)
56,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Спортивная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
56,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
Всего: раствор для инъекций (9)
56,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 56-Ж
Всего: упаковка (1)
54,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Свято-Георгиевская, 4
Всего: упаковка (4)
59,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 6
Всего: упаковка (1)
55,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Березанка, ул. Суворова, 62
Всего: ампула (4)
57,70 грн