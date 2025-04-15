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Аминазин (Aminazin)

Аминазин (Aminazin)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 15 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
38,01 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
54,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
61,10 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
64,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
61,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
3.4 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
65,80
Экономия при брони: -1,60 грн
64,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
65,11 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 71-Б
3.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
64,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Широкая, 87
3.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
54,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
65,00
Экономия при брони: -0,80 грн
64,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Гринченко, 2-А
4.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
64,22 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
5.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
60,21 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
5.1 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
58,28 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Довженко Александра, 1
5.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
52,45 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
5.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
64,22 грн
В городах рядом
Пульс
Закрыто
Открывается через 4 мин
Винники, ул. Ивасюка, 31
8.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
64,46 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Городок, ул. Коцюбинского, 18-А
27.2 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
54,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
41.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
63,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
38,16 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 1
46.8 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
31,11 грн
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