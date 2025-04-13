Киев (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
66,20
Экономия при брони: -1,99 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
3.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
63,59
Экономия при брони: -9,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
4.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
64,66
Экономия при брони: -9,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
5.1 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
5.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
66,83
Экономия при брони: -10,15 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.4 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
68,10
Экономия при брони: -10,35 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
7.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
66,29
Экономия при брони: -10,07 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 32-Б
7.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
65,80
Экономия при брони: -1,97 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
7.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
63,59
Экономия при брони: -9,66 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
8.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
63,59
Экономия при брони: -9,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Милютенко, 30/12
8.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
8.2 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
65,80
Экономия при брони: -0,80 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
8.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
67,28
Экономия при брони: -10,22 грн