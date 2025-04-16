Киев
Аминазин (Aminazin)

Аминазин (Aminazin)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 3 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
56,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
42,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 105/1
8.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
63,60 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Березанка, ул. Суворова, 62
46.1 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
61,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
59,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Еланец, ул. Парковая, 4/1
85.1 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
44,45 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
86.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
63,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
92.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
63,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
98.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
61,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
63,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
110.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
31,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 55
111.1 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
61,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 126/128
112.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
61,20 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 11-Г
112.8 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
62,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
116.2 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
42,70 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13
122.1 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
63,60 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Спортивная, 14-Д
124.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
59,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Широкое, ул. Соборная, 94-А
127.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
61,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Компанеевка, ул. Шевченко, 75
146.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
61,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 54
148.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
31,80 грн
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