Винница (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 60
5.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
41.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
74.2 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
55,00
Экономия при брони: -1,65 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 05:00
Деражня, ул. Подольская, 1
77.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 24
101.8 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
61,64
Экономия при брони: -0,48 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
105.1 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
58,00
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
109.8 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
D.s.
Закрыто
Открывается в 05:00
Хмельницкий, пер. Проскуровский, 1/1
110.2 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
111.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Подольская, 75
111.4 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
111.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ямполь, ул. Свободы, 140
111.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
113.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Йод
Закрыто
Открывается в 08:00
Красилов, пер. Кондратюка Максима, 6/3
119.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивановка, ул. Семьи Клименков, 52-А
121.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 59/3-Б
125.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Фурсы, ул. Вереснева, 10
129.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Барановка, ул. Звягельская, 66
132.2 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
61,57
Экономия при брони: -0,80 грн