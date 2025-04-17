Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
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Аптека оптовых цен
Городня, ул. Черниговская, 15
48.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Сновск, ул. Железнодорожная, 11
57.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
33,15
Экономия при брони: -0,65 грн
Аптека 9-1-1
Носовка, ул. Центральная, 39
65.4 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Десна, ул. Франко Ивана, 46
72.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Борзна, ул. Независимости, 3
83.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Здорова родина
Бровары, ул. Киевская, 243
114.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Бровары, ул. Киевская, 241
114.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
66,30
Экономия при брони: -1,99 грн
Фармация
Киев, просп. Красной Калины, 15
121.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
66,29
Экономия при брони: -10,07 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Милютенко, 30/12
122.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Фармация
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
123.2 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
63,59
Экономия при брони: -9,66 грн
Фармация
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
124.8 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
63,59
Экономия при брони: -9,66 грн
Аптека оптовых цен
Прилуки, ул. Киевская, 94
125.1 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Фармация
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
68,10
Экономия при брони: -10,35 грн
Фармация
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
126.2 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
66,83
Экономия при брони: -10,15 грн
Подорожник
Прилуки, ул. Вокзальная, 3
126.4 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
127.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум