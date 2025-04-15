Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Запорожье
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
9.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Новокрымская, 3-А
65.1 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
70.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
70.2 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
63,00
Экономия при брони: -9,40 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-Л
75.2 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Каменское, просп. Свободы, 32-Г
84.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Самар, ул. Гетманская, 41-Д
87.8 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Нововоронцовка, ул. Бериславская, 2
101.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Апостолово, ул. Центральная, 57
110.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
65,80
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 26
127.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Кривой Рог, ул. Лисового, 13-А
128.4 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Царичанка, ул. Театральная, 16
131.2 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
132.4 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 54
136.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Широкое, ул. Соборная, 94-А
143.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Ощад аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 13
150.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Сахновщина, ул. Центральная, 9
153.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Кобеляки, ул. Днепровская, 1-А
160.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум