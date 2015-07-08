препарат вводят в/в и в/м (в виде болюсной инъекции или инфузии).

Для подготовки к применению препарат следует развести стерильной водой для инъекций или другим совместимым р-ром. После добавления растворителя следует подождать несколько минут до полного исчезновения пены, после чего визуально оценить полноту растворения.

Препарат растворять с помощью по меньшей мере 3,2 мл воды для инъекций (или другого совместимого р-ра) соответственно. Вводить в/м в виде болюсной инъекции (не менее 3 мин). При большем разведении дозу можно вводить как болюсно, так и в виде инфузии (в течение 15–30 мин).

При в/м применении препарат следует вводить глубоко в мышцу; если инъекции болезненны, то для восстановления порошка можно использовать 0,5% стерильный р-р лидокаина гидрохлорида для инъекций или другой подходящий местный анестетик.

Максимальная конечная концентрация сульбактама/ампициллина — 125 мг/250 мг в 1 мл.

Лечение при инфекциях, вызванных чувствительными к сульбактаму и ампициллину микроорганизмами

Применение у взрослых. В зависимости от тяжести инфекции суточную дозу препарата Амписульбин 1,5–12 г следует применять в разделенных дозах каждые 6–8 ч (каждые 12 ч при менее тяжелых инфекциях); максимальная суточная доза не должна превышать 12 г для препарата Амписульбин (4 г — для сульбактама).



Степень тяжести инфекции Суточная доза препарата Амписульбин, г Легкая 1,5–3 (от 0,5+1 до 1+2) Среднетяжелая До 6 (2+4) Тяжелая До 12 (4+8)



Применение у детей, младенцев и новорожденных. Детям, младенцам и новорожденным (в возрасте от 1 нед) обычно следует назначать суточную дозу 150 мг/кг массы тела (что соответствует 100 мг/кг/сут ампициллина и 50 мг/кг/сут сульбактама), разделенную на равные части, каждые 6 или 8 ч.

Новорожденным во время первой недели жизни (особенно недоношенным) препарат, как правило, следует назначать в дозе 75 мг/кг/сут (что соответствует 25 мг/кг/сут сульбактама и 50 мг/кг/сут ампициллина) в разделенных дозах каждые 12 ч.

Для профилактики хирургических инфекций доза препарата Амписульбин составляет 1,5–3 г, ее следует вводить во время вводного наркоза, что обеспечивает достаточно времени для достижения эффективных концентраций в сыворотке крови и тканях во время операции. Дозу можно вводить повторно через каждые 6–8 ч; применение препарата, как правило, следует прекращать через 24 ч после операции, за исключением тех случаев, когда введение препарата Амписульбин предназначено с терапевтической целью.

Для лечения неосложненной гонореи Амписульбин можно вводить 1 раз в дозе 1,5 г в/в или в/м. С целью продления концентрации сульбактама и ампициллина в плазме крови следует одновременно назначать пробенецид в дозе 1 г перорально.

Применение у пациентов с нарушениями функций почек. У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) элиминация сульбактама и ампициллина замедляется одинаково, поэтому их соотношение в плазме крови не изменяется. Для таких пациентов интервалы между дозами препарата Амписульбин должны быть продлены в соответствии с обычной практикой применения ампициллина.

Таблица 2



Клиренс креатинина, мл/мин Интервал между дозами, ч >30 6–8 15–29 12 5–14 24 <5 48



Пациенты, находящиеся на диализе. Как сульбактам, так и ампициллин одинаково элиминируются путем гемодиализа. Поэтому Амписульбин следует применить немедленно после диализа и затем, до начала следующего диализа, применять с интервалом в 48 ч.

Применение у пациентов с нарушениями функции печени. Для пациентов с нарушенной функцией печени коррекции дозы не требуется.

Применение у лиц пожилого возраста. При отсутствии почечной недостаточности коррекции дозы препарата Амписульбин у пациентов пожилого возраста не требуется.

Продолжительность лечения зависит от тяжести инфекции и обычно составляет 5–14 дней, однако в более тяжелых случаях она может быть увеличена или может быть дополнительно назначен ампициллин. Как правило, лечение продолжают еще в течение 48 ч после нормализации температуры тела и исчезновения других симптомов бактериальной инфекции.

Продолжительность лечения при инфекциях, вызванных гемолитическим стрептококком, должна составлять не менее 10 дней с целью избежания ревматоидной лихорадки и гломерулонефрита.

Инструкции по разведению

Концентрированный р-р для в/м применения следует использовать в течение 1 ч после восстановления.

Использование препарата для в/в инфузии в зависимости от типа выбранного растворителя указано в табл. 3.

Таблица 3



Растворитель Концентрация сульбактама/ампициллина, мг/мл Время хранения, ч t=25 °С t=4 °C Стерильная вода для инъекций До 45 8 – 45 – 48 До 30 – 72 0,9% р-р натрия хлорида До 45 8 – 45 – 48 До 30 – 72 Р-р лактата натрия До 45 8 – До 45 8 5% водный р-р декстрозы 15–30 2 – До 3 4 – До 30 – 4 5% водный р-р декстрозы в 0,45% р-ре натрия хлорида До 3 4 – До 15 – 4 10% водный р-р инвертированного сахара До 3 4 – До 30 – 3 Р-р Рингера лактатный До 45 8 – До 45 – 24



Дети. Применять у детей с рождения.