у пациентов с установленными аллергическими реакциями, такими как сенная лихорадка, крапивница или БА, риск реакций гиперчувствительности повышен.

Реакции гиперчувствительности тяжелой степени, иногда с летальным исходом (анафилактические реакции) отмечали у пациентов, получавших пенициллин, в том числе сульбактам/ампициллин в/м или в/в. Такие реакции чаще выявляют у пациентов с гиперчувствительностью к пенициллинам, а также цефалоспоринам и/или многочисленным аллергенам в анамнезе. При возникновении аллергических реакций следует прекратить терапию антибиотиком и провести соответствующие терапевтические мероприятия. Острые реакции гиперчувствительности тяжелой степени требуют неотложного лечения эпинефрином, назначения кислорода, в/в применения ГКС и обеспечения проходимости дыхательных путей, в некоторых случаях — внешнего дыхания путем интубации (восстановление проходимости дыхательных путей).

Из соображений предосторожности, во время терапии в течение более 1 нед следует осуществлять мониторинг уровней печеночных ферментов и метаболизма углеводов, хотя при применении препаратов сульбактама/ампициллина у пациентов с сахарным диабетом любых клинически значимых эффектов на доступность глюкозы не выявлено.

Следует проводить периодический мониторинг результатов общего анализа крови и функции почек при длительной терапии (более 14 дней). Особенно важно осуществлять такой мониторинг у новорожденных, в частности недоношенных детей и младенцев.

Как и при проведении любой антибиотикотерапии, необходим непрерывный мониторинг признаков чрезмерного роста нечувствительных микроорганизмов, в том числе грибов. Необходимо соблюдать осторожность при назначении антибиотика в комбинации с ГКС, поскольку существует возможность развития суперинфекции из-за снижения устойчивости к инфекциям. При возникновении суперинфекции применение препарата следует прекратить и начать соответствующую терапию.

Сообщалось о тяжелых кожных реакциях, таких как токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона, эксфолиативный дерматит и мультиформная эритема у пациентов, которые применяли сульбактам/ампициллин. Если у пациента развивается тяжелая кожная реакция, лечение препаратом Амписульбин необходимо прекратить и начать соответствующую терапию (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Лечение препаратом Амписульбин может влиять на следующие лабораторные параметры: неферментативные методы определения содержания глюкозы в моче могут давать положительный результат. Лечение может влиять на результаты анализа уробилиногена. После применения ампициллина у беременных отмечали временное снижение концентрации различных эстрогенов в плазме крови. Этот эффект может также возникать при терапии препаратом Амписульбин.

При применении почти всех антибактериальных препаратов, в том числе комбинации сульбактам/ампициллин, сообщалось о развитии диареи, вызванной Clostridium difficile (CDAD), которая может колебаться по степени тяжести от легкой диареи до колита с летальным исходом. Лечение антибиотиками изменяет нормальную флору толстого кишечника, приводя к чрезмерному росту C. difficile.

C. difficile продуцирует токсины А и В, которые обусловливают развитие CDAD. Штаммы C. difficile, продуцирующие гипертоксин, вызывают повышенную заболеваемость и летальность, поскольку эти инфекции могут быть резистентными к антимикробной терапии, и может возникнуть необходимость в колонэктомии. Возможность CDAD необходимо рассмотреть для всех пациентов, у которых после применения антибиотиков развивается диарея. Необходим тщательный анализ анамнеза, поскольку о развитии CDAD сообщалось через 2 мес после применения антибактериальных препаратов.

В случае сильной и длительной диареи следует немедленно прекратить терапию препаратом Амписульбин и начать соответствующую терапию (например ванкомицин для перорального применения 4х250 мг ежедневно). Противопоказаны препараты, подавляющие перистальтику кишечника.

Перед началом лечения гонореи, когда существует подозрение относительно одновременного наличия сифилиса, необходимо предварительно провести исследование «в темном поле». Далее в течение не менее 4 мес нужно проводить серологические тесты с частотой 1 раз в месяц.

Во время длительной терапии рекомендуется контролировать функцию печени, почек и системы кроветворения, особенно при применении у новорожденных (прежде всего недоношенных) и младенцев.

Чтобы избежать развития резистентности и проявлений побочных эффектов, комбинация ампициллина и сульбактама должна быть применена только в тех случаях, когда эффективность только одного из веществ является недостаточной.

С применением ампициллина/сульбактама связано повреждение печени, вызванное лекарственным средством, включая холестатический гепатит и желтуху. В связи с этим пациентам следует посоветовать обратиться к своему врачу в случае наличия признаков и симптомов начала заболевания печени.

Пациентам, которые находятся на натриевой диете, следует принимать во внимание, что 1,5 г препарата содержит около 115 мг (5 ммоль) натрия.

У пациентов с инфекционным мононуклеозом или лимфатическим лейкозом сопутствующие бактериальные инфекции не следует лечить препаратом Амписульбин, поскольку у таких пациентов чаще наблюдается тенденция к развитию кореподобных реакций кожи.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность . По результатам исследований в настоящее время доказательств вредного влияния на плод не выявлено. Ограниченный опыт применения сульбактама/ампициллина получен у 244 женщин при своевременных или преждевременных родах. Тем не менее безопасность применения сульбактама/ампициллина у беременных или женщин, кормящих грудью, не установлена.

Кормление грудью . Ампициллин и сульбактам проникают в грудное молоко в низких концентрациях. Опыт применения сульбактама/ампициллина в период кормления грудью является также недостаточным. Пока это не будет полностью выяснено, Амписульбин следует применять в период беременности или кормления грудью только после тщательной оценки соотношения пользы и риска.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Исследований по оценке влияния препарата Амписульбин на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами не проводили. Тем не менее пациентов следует проинформировать, что случаи таких единичных побочных эффектов, как головокружение или повышенная утомляемость, могут влиять на скорость реакции.