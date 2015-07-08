Амписульбин® (Ampisulbin) (156128) - инструкция по применению ATC-классификация
Амписульбин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Механизм действия ампициллина основывается на ингибировании синтеза бактериальной клеточной стенки (в фазе роста) путем блокирования пенициллинсвязывающих белков (ПСБ), например транспептидаз. Это приводит к бактерицидному эффекту.
Инактивирование ампициллина, осуществляемое определенными β-лактамазами, ингибируется при его применении в комбинации с сульбактамом. Сульбактам защищает ампициллин от расщепления большинством β-лактамаз стафилококков, а также некоторыми β-лактамазами, кодируемыми плазмидами (например TEM, OXA, SHV, CTX-M), и определенными β-лактамазами, кодируемыми хромосомами грамотрицательных бактерий. Эти β-лактамазы имеются, например, в Escherichia coli, видах рода Klebsiella, Proteus mirabilis и Haemophilus influenzae. Спектр антибактериального действия ампициллина распространяется на бактерии, β-лактамазы которых могут ингибироваться сульбактамом.
Связь между фармакокинетикой и фармакодинамикой. Эффективность преимущественно зависит от промежутка времени, в течение которого уровень действующего вещества (ампициллина) превышает минимальную подавляющую концентрацию (МПК) для определенного патогена.
Механизм резистентности. Резистентность к ампициллину/сульбактаму может основываться на следующих механизмах:
— инактивация, обусловленная β-лактамазами: ампициллин/сульбактам не проявляют достаточной активности в отношении бактерий, продуцирующих β-лактамазы, которые не ингибируются сульбактамом;
— сниженная аффинность ПСБ к ампициллину: в основе приобретенной резистентности к амоксициллину/клавулановой кислоте у пневмококков и других стрептококков лежат изменения существующих ПСБ вследствие мутации. Метициллин (оксациллин)-резистентные стафилококки резистентны вследствие продуцирования дополнительных ПСБ со сниженной аффинностью к ампициллину и другим β-лактамным антибиотикам;
— у грамотрицательных бактерий недостаточное проникновение ампициллина через наружную клеточную стенку может привести к недостаточному ингибированию ПСБ;
— ампициллин может активно транспортироваться из клетки с помощью эфлюксных насосов.
Существует частичная или полная перекрестная резистентность ампициллина/сульбактама с пенициллинами, цефалоспоринами, а также другими комбинациями β-лактамного антибиотика/ингибитора β-лактамаз.
Обычно чувствительные виды микроорганизмов
Аэробные грамположительные бактерии: Staphylococcus aureus (метициллинчувствительный), Enterococcus faecalis, Streptococcus pneumonia и другие стрептококки.
Аэробные грамотрицательные бактерии: Haemophilus influenzae и Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae и Neisseria meningitidis.
Анаэробные бактерии: Bacteroides fragilis и другие виды этого рода.
Виды, приобретающие резистентность в единичных случаях
Аэробные грамположительные бактерии: Enterococcus faecium, Staphylococcus epidermidis.
Аэробные грамотрицательные бактерии: E. coli, бактерии рода Klebsiella и Proteus.
Врожденные резистентные микроорганизмы
Аэробные грамположительные бактерии: Staphylococcus aureus (метициллинустойчивый).
Аэробные грамотрицательные бактерии: Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae, виды рода Citrobacter, Morganella morganii, Serratia и все энтеробактерии, продуцирующие бета-лактамазу I типа.
Контрольные показатели. Для ампициллина/сульбактама рекомендованы следующие контрольные показатели МПК (мкг/мл согласно EUCAST): чувствительный ≤2, резистентный ≥8.
Уровень резистентности может варьировать в зависимости от географического положения и времени, поэтому для лечения при тяжелых инфекциях желательно иметь локальную информацию о резистентности для выбранных видов. В случае необходимости следует обратиться за советом к эксперту, если локальный уровень резистентности достигает таких значений, при которых польза от препарата ставится под сомнение, хотя бы в случае некоторых видов инфекций. Рекомендуется установить микробиологический диагноз, включая идентификацию возбудителя и определение чувствительности к клиндамицину во время лечения тяжелых инфекций или в случае резистентности к терапии.
Фармакокинетика. Как после в/в, так и после в/м введения достигаются высокие концентрации ампициллина/сульбактама в плазме крови. Результаты фармакокинетических исследований у добровольцев показывают, что следующие концентрации в сыворотке крови являются функцией времени, дозы и способа применения.
Таблица 1
|Способ применения
|Доза
|15 мин
|30 мин
|1 ч
|2 ч
|4 ч
|6 ч
|8 ч
|В/м
|0,25 г сульбактама +
0,5 г ампициллина
|6
9
|7
12
|6
12
|3
6
|1
2
|0,3
0,4
|0,1
0,2
|В/м
|0,5 г сульбактама +
1 г ампициллина
|8
10
|11
16
|12
17
|8
13
|3
4
|1
1
|0,4
0,6
|В/в
|0,5 г сульбактама +
1 г ампициллина
|21
39
|15
28
|9
14
|4
6
|1
1
|0,4
0,4
|0,1
0,2
|В/в
|1 г сульбактама +
2 г ампициллина
|51
95
|37
65
|21
33
|9
12
|2
3
|0,7
1
|0,3
0,4
Средние концентрации в плазме крови (мг/л). Высшие максимальные уровни в плазме крови достигаются после в/в применения сульбактама/ампициллина по сравнению с применением в/м. Биодоступность сульбактама/ампициллина после в/м введения почти полная.
Кроме того, ампициллин и сульбактам быстро распределяются в большинстве тканей, жидкостей и секретов организма.
Т½ обоих компонентов у лиц молодого возраста составляет около 1 ч, а у лиц пожилого возраста — около 2 ч. Около 80% обоих веществ выводится в неизмененном виде с мочой в течение 8 ч после введения разовой дозы сульбактама/ампициллина. Показано, что одновременное применение сульбактама и ампициллина не вызывает клинически значимых отклонений от тех кинетических параметров этих двух веществ, которые отмечались при их отдельном применении.
Показания Амписульбин
лечение при инфекциях, вызванных чувствительными к компонентам препарата микроорганизмами:
- инфекции верхних и нижних дыхательных путей, в том числе синусит, средний отит, эпиглотит и бактериальная пневмония;
- инфекции мочевыводящих путей и пиелонефрит;
- внутрибрюшные инфекции, в том числе перитонит, холецистит, эндометрит и воспаления органов таза;
- бактериальная септицемия;
- инфекции кожи, мягких тканей, костей и суставов;
- гонококковая инфекция.
Препарат можно назначать в периоперационный период с целью снижения частоты возникновения послеоперационных инфекций у пациентов, перенесших операции на брюшной и тазовой полости и у которых возможно инфицирование в брюшной полости. При кесаревом сечении или прерывании беременности препарат можно применить с целью профилактики для снижения частоты случаев послеоперационного сепсиса.
Следует принимать во внимание, что сульбактам/ампициллин неэффективен против Pseudomonas aeruginosa.
При применении препарата необходимо учесть официальные рекомендации относительно соответствующего применения противомикробных веществ.
Применение Амписульбин
препарат вводят в/в и в/м (в виде болюсной инъекции или инфузии).
Для подготовки к применению препарат следует развести стерильной водой для инъекций или другим совместимым р-ром. После добавления растворителя следует подождать несколько минут до полного исчезновения пены, после чего визуально оценить полноту растворения.
Препарат растворять с помощью по меньшей мере 3,2 мл воды для инъекций (или другого совместимого р-ра) соответственно. Вводить в/м в виде болюсной инъекции (не менее 3 мин). При большем разведении дозу можно вводить как болюсно, так и в виде инфузии (в течение 15–30 мин).
При в/м применении препарат следует вводить глубоко в мышцу; если инъекции болезненны, то для восстановления порошка можно использовать 0,5% стерильный р-р лидокаина гидрохлорида для инъекций или другой подходящий местный анестетик.
Максимальная конечная концентрация сульбактама/ампициллина — 125 мг/250 мг в 1 мл.
Лечение при инфекциях, вызванных чувствительными к сульбактаму и ампициллину микроорганизмами
Применение у взрослых. В зависимости от тяжести инфекции суточную дозу препарата Амписульбин 1,5–12 г следует применять в разделенных дозах каждые 6–8 ч (каждые 12 ч при менее тяжелых инфекциях); максимальная суточная доза не должна превышать 12 г для препарата Амписульбин (4 г — для сульбактама).
|Степень тяжести инфекции
|Суточная доза препарата Амписульбин, г
|Легкая
|1,5–3 (от 0,5+1 до 1+2)
|Среднетяжелая
|До 6 (2+4)
|Тяжелая
|До 12 (4+8)
Применение у детей, младенцев и новорожденных. Детям, младенцам и новорожденным (в возрасте от 1 нед) обычно следует назначать суточную дозу 150 мг/кг массы тела (что соответствует 100 мг/кг/сут ампициллина и 50 мг/кг/сут сульбактама), разделенную на равные части, каждые 6 или 8 ч.
Новорожденным во время первой недели жизни (особенно недоношенным) препарат, как правило, следует назначать в дозе 75 мг/кг/сут (что соответствует 25 мг/кг/сут сульбактама и 50 мг/кг/сут ампициллина) в разделенных дозах каждые 12 ч.
Для профилактики хирургических инфекций доза препарата Амписульбин составляет 1,5–3 г, ее следует вводить во время вводного наркоза, что обеспечивает достаточно времени для достижения эффективных концентраций в сыворотке крови и тканях во время операции. Дозу можно вводить повторно через каждые 6–8 ч; применение препарата, как правило, следует прекращать через 24 ч после операции, за исключением тех случаев, когда введение препарата Амписульбин предназначено с терапевтической целью.
Для лечения неосложненной гонореи Амписульбин можно вводить 1 раз в дозе 1,5 г в/в или в/м. С целью продления концентрации сульбактама и ампициллина в плазме крови следует одновременно назначать пробенецид в дозе 1 г перорально.
Применение у пациентов с нарушениями функций почек. У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) элиминация сульбактама и ампициллина замедляется одинаково, поэтому их соотношение в плазме крови не изменяется. Для таких пациентов интервалы между дозами препарата Амписульбин должны быть продлены в соответствии с обычной практикой применения ампициллина.
Таблица 2
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Интервал между дозами, ч
|>30
|6–8
|15–29
|12
|5–14
|24
|<5
|48
Пациенты, находящиеся на диализе. Как сульбактам, так и ампициллин одинаково элиминируются путем гемодиализа. Поэтому Амписульбин следует применить немедленно после диализа и затем, до начала следующего диализа, применять с интервалом в 48 ч.
Применение у пациентов с нарушениями функции печени. Для пациентов с нарушенной функцией печени коррекции дозы не требуется.
Применение у лиц пожилого возраста. При отсутствии почечной недостаточности коррекции дозы препарата Амписульбин у пациентов пожилого возраста не требуется.
Продолжительность лечения зависит от тяжести инфекции и обычно составляет 5–14 дней, однако в более тяжелых случаях она может быть увеличена или может быть дополнительно назначен ампициллин. Как правило, лечение продолжают еще в течение 48 ч после нормализации температуры тела и исчезновения других симптомов бактериальной инфекции.
Продолжительность лечения при инфекциях, вызванных гемолитическим стрептококком, должна составлять не менее 10 дней с целью избежания ревматоидной лихорадки и гломерулонефрита.
Инструкции по разведению
Концентрированный р-р для в/м применения следует использовать в течение 1 ч после восстановления.
Использование препарата для в/в инфузии в зависимости от типа выбранного растворителя указано в табл. 3.
Таблица 3
|Растворитель
|Концентрация сульбактама/ампициллина, мг/мл
|Время хранения, ч
|t=25 °С
|t=4 °C
|Стерильная вода для инъекций
|До 45
|8
|–
|45
|–
|48
|До 30
|–
|72
|0,9% р-р натрия хлорида
|До 45
|8
|–
|45
|–
|48
|До 30
|–
|72
|Р-р лактата натрия
|До 45
|8
|–
|До 45
|8
|5% водный р-р декстрозы
|15–30
|2
|–
|До 3
|4
|–
|До 30
|–
|4
|5% водный р-р декстрозы в 0,45% р-ре натрия хлорида
|До 3
|4
|–
|До 15
|–
|4
|10% водный р-р инвертированного сахара
|До 3
|4
|–
|До 30
|–
|3
|Р-р Рингера лактатный
|До 45
|8
|–
|До 45
|–
|24
Дети. Применять у детей с рождения.
Противопоказания
гиперчувствительность к компонентам препарата.
Гиперчувствительность к пенициллинам и цефалоспоринам в анамнезе.
Инфекционный мононуклеоз или лимфатический лейкоз (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Если для восстановления порошка используют 0,5% стерильный р-р лидокаина гидрохлорида для инъекций или другой местный анестетик, надо учитывать противопоказания, указанные в инструкции для медицинского применения соответствующего лекарственного средства.
Побочные эффекты
при применении сульбактама натрия/ампициллина натрия в/м или в/в могут отмечаться побочные реакции, которые возникали при применении ампициллина в качестве монотерапии.
Все включенные в перечень побочные реакции отсортированы по классам систем органов MedDRA. В каждой категории частоты побочные реакции (ПР) приведены в порядке снижения степени их серьезности. Частоту определяют следующим образом: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1000 до <1/100), редко (от ≥1/10 000 до <1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (невозможно установить на основании имеющихся данных).
Со стороны крови и лимфатической системы: часто — анемия, тромбоцитопения, эозинофилия; нечасто — лейкопения, нейтропения; очень редко — миелосупрессия, панцитопения, удлинение времени свертывания крови*, удлинение протромбинового времени*; частота неизвестна — гемолитическая анемия, агранулоцитоз, тромбоцитопеническая пурпура.
Со стороны иммунной системы: частота неизвестна — реакции гиперчувствительности, включая анафилактический шок, анафилактоидная реакция, отек лица, припухлость языка, внутренняя припухлость гортани с сужением дыхательных путей, уртикарная сыпь, макулопапулезная сыпь, кореподобная сыпь, тахикардия, осложнение дыхания, лекарственная лихорадка, сывороточная болезнь, аллергический васкулит, снижение АД.
Со стороны нервной системы: редко — повышенная утомляемость, головная боль, сонливость; частота неизвестна — эпилептический приступ, головокружение.
Со стороны сосудов: часто — флебит.
Со стороны ЖКТ: часто — диарея, ощущение тяжести в эпигастральной области, потеря аппетита; нечасто — рвота; редко — тошнота, глоссит; частота неизвестна — псевдомембранозный колит, энтероколит, стоматит, изменение цвета языка, метеоризм.
Гепатобилиарные расстройства: часто — гипербилирубинемия; частота неизвестна — холестатический гепатит, холестаз, печеночный холестаз, дисфункция печени, желтуха.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — сыпь на коже (экзантема), сыпь, зуд, воспаление слизистых оболочек, другие реакции кожи; частота неизвестна — синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), многоформная экссудативная эритема, острый генерализованный экзантематозный пустулез (ОГЭП), эксфолиативный дерматит, ангионевротический отек, эритема, крапивница.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: редко — боль в суставах.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: частота неизвестна — тубулоинтерстициальный нефрит, задержка мочи, дизурия.
Общие расстройства и реакции в месте введения: часто — боль в месте инъекции (после в/м введения); частота неизвестна — реакция в месте инъекции, боль в грудной клетке, субстернальная боль, носовое кровотечение, кровотечение из слизистых оболочек.
Результаты лабораторных анализов: часто — повышение уровня АлАТ, АсАТ.
*Эти симптомы являются обратимыми.
Псевдомембранозный колит. В случае тяжелой и устойчивой диареи следует рассмотреть возможность вызванного антибиотиками псевдомембранозного колита, который может быть опасным для жизни. Таким образом, в этих случаях применение препарата Амписульбин следует немедленно прекратить и начать соответствующую терапию (например ванкомицин в дозе 250 мг перорально 4 раза в сутки). Противопоказано применение препаратов, которые ослабляют перистальтику.
Реакции гиперчувствительности. В случае появления симптомов аллергических реакций (например сыпь, зуд, уртикарная экзантема, макулопапулезная сыпь, кореподобная экзантема) этот лекарственный препарат следует отменить.
Неотложная медицинская помощь может понадобиться при определенных условиях при появлении признаков тяжелой острой реакции гиперчувствительности (отек лица, припухлость языка, внутренняя припухлость гортани с сужением дыхательных путей, тяжелые кожные реакции, такие как многоформная экссудативная эритема, синдром Стивенса — Джонсона или токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), тахикардия, одышка, лекарственная лихорадка, эозинофилия, сывороточная болезнь, гемолитическая анемия, аллергический васкулит и нефрит, снижение артериального давления, анафилактоидная реакция, анафилактический шок).
Может существовать общность антигенов между грибковыми поражениями кожи и пенициллином, следовательно, у лиц с грибковой инфекцией кожи или такой инфекцией в анамнезе нельзя исключать реакции гиперчувствительности как после второго контакта с антигеном, так и при первом применении пенициллина.
Типичная кореподобная экзантема после применения ампициллина, возникающая через 5–11 дней после начала лечения, позволяет провести дальнейшее лечение производными пенициллина.
Эпилептический приступ. Эпилептический приступ может возникнуть при применении всех пенициллинов из-за очень высокого уровня в сыворотке крови. Таким образом, препарат следует применять с осторожностью, особенно у пациентов с нарушением функции почек (см. табл. 2).
Особые указания
у пациентов с установленными аллергическими реакциями, такими как сенная лихорадка, крапивница или БА, риск реакций гиперчувствительности повышен.
Реакции гиперчувствительности тяжелой степени, иногда с летальным исходом (анафилактические реакции) отмечали у пациентов, получавших пенициллин, в том числе сульбактам/ампициллин в/м или в/в. Такие реакции чаще выявляют у пациентов с гиперчувствительностью к пенициллинам, а также цефалоспоринам и/или многочисленным аллергенам в анамнезе. При возникновении аллергических реакций следует прекратить терапию антибиотиком и провести соответствующие терапевтические мероприятия. Острые реакции гиперчувствительности тяжелой степени требуют неотложного лечения эпинефрином, назначения кислорода, в/в применения ГКС и обеспечения проходимости дыхательных путей, в некоторых случаях — внешнего дыхания путем интубации (восстановление проходимости дыхательных путей).
Из соображений предосторожности, во время терапии в течение более 1 нед следует осуществлять мониторинг уровней печеночных ферментов и метаболизма углеводов, хотя при применении препаратов сульбактама/ампициллина у пациентов с сахарным диабетом любых клинически значимых эффектов на доступность глюкозы не выявлено.
Следует проводить периодический мониторинг результатов общего анализа крови и функции почек при длительной терапии (более 14 дней). Особенно важно осуществлять такой мониторинг у новорожденных, в частности недоношенных детей и младенцев.
Как и при проведении любой антибиотикотерапии, необходим непрерывный мониторинг признаков чрезмерного роста нечувствительных микроорганизмов, в том числе грибов. Необходимо соблюдать осторожность при назначении антибиотика в комбинации с ГКС, поскольку существует возможность развития суперинфекции из-за снижения устойчивости к инфекциям. При возникновении суперинфекции применение препарата следует прекратить и начать соответствующую терапию.
Сообщалось о тяжелых кожных реакциях, таких как токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона, эксфолиативный дерматит и мультиформная эритема у пациентов, которые применяли сульбактам/ампициллин. Если у пациента развивается тяжелая кожная реакция, лечение препаратом Амписульбин необходимо прекратить и начать соответствующую терапию (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Лечение препаратом Амписульбин может влиять на следующие лабораторные параметры: неферментативные методы определения содержания глюкозы в моче могут давать положительный результат. Лечение может влиять на результаты анализа уробилиногена. После применения ампициллина у беременных отмечали временное снижение концентрации различных эстрогенов в плазме крови. Этот эффект может также возникать при терапии препаратом Амписульбин.
При применении почти всех антибактериальных препаратов, в том числе комбинации сульбактам/ампициллин, сообщалось о развитии диареи, вызванной Clostridium difficile (CDAD), которая может колебаться по степени тяжести от легкой диареи до колита с летальным исходом. Лечение антибиотиками изменяет нормальную флору толстого кишечника, приводя к чрезмерному росту C. difficile.
C. difficile продуцирует токсины А и В, которые обусловливают развитие CDAD. Штаммы C. difficile, продуцирующие гипертоксин, вызывают повышенную заболеваемость и летальность, поскольку эти инфекции могут быть резистентными к антимикробной терапии, и может возникнуть необходимость в колонэктомии. Возможность CDAD необходимо рассмотреть для всех пациентов, у которых после применения антибиотиков развивается диарея. Необходим тщательный анализ анамнеза, поскольку о развитии CDAD сообщалось через 2 мес после применения антибактериальных препаратов.
В случае сильной и длительной диареи следует немедленно прекратить терапию препаратом Амписульбин и начать соответствующую терапию (например ванкомицин для перорального применения 4х250 мг ежедневно). Противопоказаны препараты, подавляющие перистальтику кишечника.
Перед началом лечения гонореи, когда существует подозрение относительно одновременного наличия сифилиса, необходимо предварительно провести исследование «в темном поле». Далее в течение не менее 4 мес нужно проводить серологические тесты с частотой 1 раз в месяц.
Во время длительной терапии рекомендуется контролировать функцию печени, почек и системы кроветворения, особенно при применении у новорожденных (прежде всего недоношенных) и младенцев.
Чтобы избежать развития резистентности и проявлений побочных эффектов, комбинация ампициллина и сульбактама должна быть применена только в тех случаях, когда эффективность только одного из веществ является недостаточной.
С применением ампициллина/сульбактама связано повреждение печени, вызванное лекарственным средством, включая холестатический гепатит и желтуху. В связи с этим пациентам следует посоветовать обратиться к своему врачу в случае наличия признаков и симптомов начала заболевания печени.
Пациентам, которые находятся на натриевой диете, следует принимать во внимание, что 1,5 г препарата содержит около 115 мг (5 ммоль) натрия.
У пациентов с инфекционным мононуклеозом или лимфатическим лейкозом сопутствующие бактериальные инфекции не следует лечить препаратом Амписульбин, поскольку у таких пациентов чаще наблюдается тенденция к развитию кореподобных реакций кожи.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. По результатам исследований в настоящее время доказательств вредного влияния на плод не выявлено. Ограниченный опыт применения сульбактама/ампициллина получен у 244 женщин при своевременных или преждевременных родах. Тем не менее безопасность применения сульбактама/ампициллина у беременных или женщин, кормящих грудью, не установлена.
Кормление грудью. Ампициллин и сульбактам проникают в грудное молоко в низких концентрациях. Опыт применения сульбактама/ампициллина в период кормления грудью является также недостаточным. Пока это не будет полностью выяснено, Амписульбин следует применять в период беременности или кормления грудью только после тщательной оценки соотношения пользы и риска.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Исследований по оценке влияния препарата Амписульбин на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами не проводили. Тем не менее пациентов следует проинформировать, что случаи таких единичных побочных эффектов, как головокружение или повышенная утомляемость, могут влиять на скорость реакции.
Взаимодействия
важными являются следующие взаимодействия лекарственных средств между данным препаратом и другими лекарственными препаратами.
Ацетилсалициловая кислота, индометацин и фенилбутазон задерживают элиминацию пенициллинов.
Другие антибиотики или химиотерапевтические препараты. Сульбактам/ампициллин не следует применять одновременно с другими бактериостатическими химиотерапевтическими препаратами или антибиотиками, такими как тетрациклины, эритромицин, сульфаниламидные препараты или хлорамфеникол, поскольку возможно снижение эффективности препарата.
Аллопуринол. У пациентов с подагрой, которые получают аллопуринол, отмечают повышенный риск развития кожных реакций при одновременном применении сульбактама/ампициллина.
Аминогликозиды. Смешивание ампициллина с аминогликозидами in vitro приводит к взаимной инактивации; если эти группы антибактериальных препаратов применять одновременно, то вводить их нужно в разные места с интервалом как минимум в 1 ч (см. Несовместимость).
Антикоагулянты. Парентеральные пенициллины могут вызвать нарушение агрегации тромбоцитов и изменение протромбинового времени. При одновременном применении антикоагулянтов эти эффекты могут иметь аддитивный характер.
Метотрексат. Одновременное применение метотрексата с пенициллинами приводило к снижению клиренса и токсичности метотрексата. Необходимо тщательно наблюдать за состоянием пациентов. Могут потребоваться повышение дозы кальция фолината и его применение в течение более длительных периодов.
Пробенецид. Одновременное применение пробенецида приводит к повышению уровня ампициллина и сульбактама в сыворотке крови, а также концентрации ампициллина в желчи в результате ингибирования почечной экскреции (канальцевой секреции).
Гормональные контрацептивы. В единичных случаях терапия аминопенициллинами может ставить под вопрос эффективность контрацепции при применении гормональных контрацептивов. Таким образом, рекомендуется применять дополнительно негормональные методы контрацепции.
Влияние на лабораторные показатели. Псевдоположительный результат относительно глюкозурии может быть выявлен при определении глюкозы в моче (с помощью реактива Бенедикта, Фелинга и Клинитеста). В таких случаях определение глюкозы следует проводить ферментативным путем. Может влиять на показатели уробилиногена.
При назначении ампициллина беременным наблюдалось временное снижение в плазме крови уровней конъюгированных эстрогенов, эстриол глюкуронида, конъюгированного эстрона и эстрадиола. Подобные эффекты возможны и при применении препарата Амписульбин.
Несовместимость. Сульбактам/ампициллин не следует смешивать с препаратами крови или гидролизатами белков. Из-за химической несовместимости между пенициллинами и аминогликозидами, что приводит к инактивации аминогликозидов, Амписульбин не следует смешивать с аминогликозидами в одном шприце или р-ре для инфузий. Эти два вещества следует вводить в разные места с промежутком не менее в 1 ч.
Несовместимыми, следовательно такими, которые следует применять отдельно, помимо прочего, являются метронидазол, инъекционные производные тетрациклина, такие как окситетрациклин, ролитетрациклин и доксициклин, а также тиопентал натрия, преднизолон, 2% прокаин, суксаметония хлорид и норадреналин. Видимыми признаками несовместимости являются преципитация, непрозрачность или изменение цвета.
Передозировка
имеющиеся данные по острой токсичности ампициллина/сульбактама у человека являются ограниченными. Можно было бы ожидать, что передозировка этого лекарственного препарата приведет к проявлениям, которые соответствуют профилю побочных эффектов препарата Амписульбин (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Ожидается, что в случае передозировки побочные реакции будут регистрироваться чаще и будут более тяжелой степени. Очень высокие дозы бета-лактамных антибиотиков могут приводить к эпилептическим припадкам. Поскольку как ампициллин, так и сульбактам выводятся из кровотока путем гемодиализа, проведение гемодиализа может усиливать выведение лекарственного препарата из организма в случае передозировки у пациентов с нарушением функции почек. Анафилактический шок, который не является отравлением, наблюдается очень редко, однако всегда представляет опасность для жизни.
Терапия. Для устранения судорог, обусловленных передозировкой, следует применять диазепам. В случае анафилактического шока незамедлительно следует начать надлежащую терапию.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.