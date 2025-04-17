Киев
Амписульбин® (Ampisulbin)

Амписульбин® (Ampisulbin)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
117,50 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Носовка, ул. Центральная, 33-В
65.4 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
97,81 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Летки, ул. Шевченко, 74-А
95.2 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
107,92 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Погребы, ул. Единства, 61
114.1 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
118,96 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
105,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 35
121.8 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
122,20
Экономия при брони: -9,10 грн
113,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Милютенко, 30/12
122.6 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
116,87 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14-А
122.9 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
109,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 6-А
123.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
108,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 22
123.2 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
97,89 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 3/4
123.3 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
129,63
Экономия при брони: -9,25 грн
120,38 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
123.6 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
126,14
Экономия при брони: -5,69 грн
120,45 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 50-Б
124.2 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
105,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
125.3 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
125,71
Экономия при брони: -9,31 грн
116,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 127
125.8 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
113,10 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
115,29
Экономия при брони: -12,29 грн
103,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3
126.2 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
106,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
126.8 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
122,20
Экономия при брони: -9,10 грн
113,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Энтузиастов, 37
126.8 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
97,81 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Литвинского, 33
127.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
122,20
Экономия при брони: -9,10 грн
113,10 грн
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