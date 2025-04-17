Амписульбин® (Ampisulbin)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
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Бажаемо здоровья
Носовка, ул. Центральная, 33-В
65.4 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Летки, ул. Шевченко, 74-А
95.2 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Погребы, ул. Единства, 61
114.1 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 35
121.8 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
122,20
Экономия при брони: -9,10 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Милютенко, 30/12
122.6 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14-А
122.9 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 6-А
123.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Воскресенский, 22
123.2 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 3/4
123.3 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
129,63
Экономия при брони: -9,25 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
123.6 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
126,14
Экономия при брони: -5,69 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 50-Б
124.2 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
125.3 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
125,71
Экономия при брони: -9,31 грн
Подорожник
Киев, ул. Кирилловская, 127
125.8 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
115,29
Экономия при брони: -12,29 грн
Мед-сервис
Прилуки, ул. Переяславская, 3
126.2 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
126.8 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
122,20
Экономия при брони: -9,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Энтузиастов, 37
126.8 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Киев, ул. Литвинского, 33
127.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
122,20
Экономия при брони: -9,10 грн