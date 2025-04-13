Амписульбин® (Ampisulbin)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
119,40
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
122,20
Экономия при брони: -7,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
124,79
Экономия при брони: -16,22 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
2.8 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
127,65
Экономия при брони: -19,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 3
3.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
119,40
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
3.1 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
127,11
Экономия при брони: -19,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
3.9 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
122,20
Экономия при брони: -7,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
125,95
Экономия при брони: -15,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Загоровская, 4
4.2 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум