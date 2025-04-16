Амписульбин® (Ampisulbin)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
128,83
Экономия при брони: -20,32 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
116,41
Экономия при брони: -6,41 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
128,16
Экономия при брони: -18,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
127,05
Экономия при брони: -6,75 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
116,41
Экономия при брони: -6,41 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
116,41
Экономия при брони: -6,41 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
112,45
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
128,72
Экономия при брони: -20,05 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
128,56
Экономия при брони: -8,27 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
126,83
Экономия при брони: -10,95 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
117,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
130,06
Экономия при брони: -17,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 54
3.4 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
122,20
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
126,43
Экономия при брони: -13,82 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
122,30
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
125,72
Экономия при брони: -5,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
4.1 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
127,16
Экономия при брони: -16,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум