Амписульбин® (Ampisulbin)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках в Днепр
Аптека бам
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
122,20
Экономия при брони: -9,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
115,41
Экономия при брони: -3,98 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
116,87
Экономия при брони: -17,19 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
117,19
Экономия при брони: -8,04 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
119,43
Экономия при брони: -9,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
125,19
Экономия при брони: -14,41 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
126,05
Экономия при брони: -15,27 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
104,18
Экономия при брони: -1,18 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
122,27
Экономия при брони: -11,49 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
118,74
Экономия при брони: -9,46 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
122,54
Экономия при брони: -11,76 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
118,73
Экономия при брони: -12,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
128,60
Экономия при брони: -17,31 грн
Аптека24
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Независимости, 27
4.7 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Днепр, ул. Независимости, 16
4.8 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
128,36
Экономия при брони: -18,11 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Новокрымская, 1
5.2 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
129,09
Экономия при брони: -8,26 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, шоссе Донецкое, 3
5.8 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
114,96
Экономия при брони: -3,87 грн
Подорожник
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
5.8 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
122,20
Экономия при брони: -9,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
6.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
122,30
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
6.3 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
116,36
Экономия при брони: -5,52 грн