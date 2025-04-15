Амписульбин® (Ampisulbin)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Львов
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
122,30
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
128,50
Экономия при брони: -18,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
121,60
Экономия при брони: -8,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
119,40
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
3.8 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
114,74
Экономия при брони: -5,18 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 25-А
4.1 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
122,20
Экономия при брони: -8,70 грн
Пульс
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Ощад аптека
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
119,30
Экономия при брони: -5,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
119,30
Экономия при брони: -5,80 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 5 мин
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
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Пульс
Закрыто
Открывается через 5 мин
Винники, ул. Ивасюка, 31
8.6 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
124,92
Экономия при брони: -6,82 грн
Подорожник
Зимняя Вода, ул. Мира, 39-А
10.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Жолква, ул. Львовская, 22
24.3 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
122,20
Экономия при брони: -8,20 грн
Подорожник
Городок, ул. Перемышльская, 5-З
27.6 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Шептицкого, 1
35.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Буск, ул. Львовская, 13-А
44.6 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ходоров, ул. Грушевского Михаила, 56
53.1 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум