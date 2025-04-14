Амписульбин® (Ampisulbin)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
126,94
Экономия при брони: -12,86 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
126,37
Экономия при брони: -10,57 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, бульв. Итальянский, 11
4.8 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
129,80
Экономия при брони: -9,10 грн
Мед-сервис
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
5.4 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
127,33
Экономия при брони: -7,10 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 49
5.9 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
126,05
Экономия при брони: -5,42 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Героев Крут, 24-А
6.1 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Космонавтов, 9
6.2 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
6.3 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
128,75
Экономия при брони: -17,84 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
125,76
Экономия при брони: -13,96 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Савельева Артура, 1
7.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
125,92
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Педагогическая, 11
7.4 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
125,98
Экономия при брони: -5,46 грн
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 19-А
10.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум