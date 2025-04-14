Киев
Амписульбин® (Ampisulbin)

Амписульбин® (Ampisulbin)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 24 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
112,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
118,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
108,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
126,94
Экономия при брони: -12,86 грн
114,08 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
126,37
Экономия при брони: -10,57 грн
115,80 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
112,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
116,43 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
4.8 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
112,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
129,80
Экономия при брони: -9,10 грн
120,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
112,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
113,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
5.4 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
127,33
Экономия при брони: -7,10 грн
120,23 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 49
5.9 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
126,05
Экономия при брони: -5,42 грн
120,63 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Героев Крут, 24-А
6.1 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
111,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 9
6.2 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
113,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
6.3 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
128,75
Экономия при брони: -17,84 грн
110,91 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
125,76
Экономия при брони: -13,96 грн
111,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Савельева Артура, 1
7.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
125,92
Экономия при брони: -5,80 грн
120,12 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Педагогическая, 11
7.4 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
125,98
Экономия при брони: -5,46 грн
120,52 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 19-А
10.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
117,00 грн
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