Амписульбин® (Ampisulbin)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
121,96
Экономия при брони: -13,18 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
123,82
Экономия при брони: -6,51 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
125,52
Экономия при брони: -7,93 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
125,61
Экономия при брони: -18,78 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
123,55
Экономия при брони: -16,01 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
124,69
Экономия при брони: -8,79 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
125,79
Экономия при брони: -10,06 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
129,87
Экономия при брони: -14,14 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
127,22
Экономия при брони: -18,94 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, ул. Пограничная, 248
4.7 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
115,15
Экономия при брони: -11,26 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 1/9
4.8 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
127,27
Экономия при брони: -18,91 грн
Подорожник
Николаев, ул. Строителей, 10/2
4.9 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
109,70
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Мира, 40-А
5.4 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
129,92
Экономия при брони: -9,05 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Мира, 56-Б/2
5.7 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
128,50
Экономия при брони: -8,07 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
130,09
Экономия при брони: -12,51 грн
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Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
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