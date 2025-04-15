Амписульбин® (Ampisulbin)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
116,43
Экономия при брони: -13,43 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
117,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
123,11
Экономия при брони: -5,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
125,20
Экономия при брони: -16,72 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
116,41
Экономия при брони: -7,41 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
111,26
Экономия при брони: -8,75 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
126,97
Экономия при брони: -19,46 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Авраменко, 13
4.9 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
147,33
Экономия при брони: -18,28 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
115,29
Экономия при брони: -13,29 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
8.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
128,46
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
8.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
130,43
Экономия при брони: -12,76 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
117,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Счастливая, 3
8.8 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
109,61
Экономия при брони: -7,61 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
116,38
Экономия при брони: -11,38 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 5
9.8 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33-А
9.9 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
9.9 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
127,55
Экономия при брони: -9,33 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
10.0 км
Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1.5 г флакон №1
Корпорация Артериум
127,68
Экономия при брони: -18,58 грн