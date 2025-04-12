Алкоголь: возможно усиление токсического действия алкоголя.

Изониазид: возможно уменьшение концентрации изониазида в сыворотке крови, особенно у пациентов с замедленным метаболизмом изониазида.

При хронических деструктивных формах рекомендуется объединять пиразинамид с рифампицином (выраженный эффект) или этамбутолом (лучшая переносимость).

Препараты, которые блокируют канальцевую секрецию: возможно снижение их выведения и усиление токсических реакций.

Офлоксацин, ломефлоксацин: усиление их противотуберкулезного действия.

Этионамид: одновременный прием увеличивает риск поражения печени, особенно у диабетиков. Во время лечения комбинацией этих лекарств необходимо делать регулярные функциональные пробы печени. Если возникнут какие-либо признаки нарушения функции печени, лечение такой комбинацией лекарств следует прекратить.

Циклоспорин: возможно снижение его метаболизма, уменьшение уровня в сыворотке крови и иммунодепрессивного эффекта. Пациентам, которые лечатся циклоспорином, следует контролировать его уровни в сыворотке крови после начала терапии пиразинамидом и после ее прекращения.

Фенитоин: возможное увеличение концентрации фенитоина в сыворотке крови и, соответственно, возникновение признаков интоксикации фенитоином. Если во время сопутствующего приема пиразинамида и фенитоина имеют место побочные эффекты со стороны центральной нервной системы (например, атаксия, гиперрефлексия, нистагм, тремор), то препараты следует отменить, определить концентрации фенитоина в сыворотке крови и соответственно корректировать дозу фенитоина.

Препараты, способствующие выведению мочевой кислоты из организма (аллопуринол, колхицин, пробенецид, сульфинпиразон): возможно снижение их эффективности. Это может повысить уровни мочевой кислоты в сыворотке крови пациентов, которые лечатся пиразинамидом, поэтому дозы препаратов, способствующих выведению мочевой кислоты из организма, должны быть увеличены соответственно.

Аллопуринол: возможно замедление дальнейшего преобразования метаболитов пиразинамида. Метаболизм самого пиразинамида при этом существенно не меняется.

Зидовудин: возможно значительное уменьшение уровня пиразинамида в сыворотке крови и увеличение риска анемии.

Гипогликемические препараты: возможно повышение их эффекта.

Пиразинамид снижает достоверность тестов для определения кетонов в моче с помощью тестовых полосок (Ацетест® и Кетостикс®), так как он делает цвет пробы красно-коричневым.

Пиразинамид может мешать определению концентрации железа в сыворотке крови с помощью прибора Феррохем® II, поскольку уровни железа в сыворотке крови выглядят меньше.