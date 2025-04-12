Пиразинамид (Pirazinamid)
Пиразинамид инструкция по применению
Состав
действующее вещество: пиразинамид;
1 таблетка содержит пиразинамида 500 мг в пересчете на 100% безводное вещество;
вспомогательные вещества: повидон, кросповидон, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цвета, круглой формы, с плоской поверхностью, со скошенными краями и риской.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства для системного применения. Противотуберкулезные средства. Пиразинамид. Код АТХ J04A K01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Пиразинамид относится к фармакотерапевтической группе противотуберкулезных препаратов II ряда. Препарат хорошо проникает в очаги туберкулезного поражения. Его активность не снижается в кислой среде казеозных масс, поэтому его часто назначают при казеозных лимфаденитах, туберкуломах и казеозно-пневмонических процессах.
При лечении пиразинамидом возможно быстрое развитие устойчивости к нему микобактерий туберкулеза, поэтому его назначают, как правило, в комбинации с другими противотуберкулезными препаратами.
Фармакокинетика.
Пиразинамид почти полностью всасывается в пищеварительном тракте. При приеме внутрь 1 г препарата концентрация в плазме составляет 45 мкг/мл через 2 часа, 10 мкг/мл — через 15 часов. Пиразинамид гидролизуется в активный метаболит — пиразиновую кислоту, а затем в неактивный метаболит. Период полувыведения препарата при нормальной почечной функции составляет 9–10 часов. 70% пиразинамида выделяется почками. Препарат выводится в течение 24 часов, в основном в форме метаболитов.
Показания
Лечение всех форм туберкулеза (в комбинации с другими туберкулостатическими препаратами).
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к пиразинамиду, к другим компонентам препарата или к другим близким за химической структурой лекарственным средствам (этионамид, изониазид, ниацин).
- Тяжелая печеночная недостаточность.
- Острая подагра.
- Бессимптомная гиперурикемия.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Алкоголь: возможно усиление токсического действия алкоголя.
Изониазид: возможно уменьшение концентрации изониазида в сыворотке крови, особенно у пациентов с замедленным метаболизмом изониазида.
При хронических деструктивных формах рекомендуется объединять пиразинамид с рифампицином (выраженный эффект) или этамбутолом (лучшая переносимость).
Препараты, которые блокируют канальцевую секрецию: возможно снижение их выведения и усиление токсических реакций.
Офлоксацин, ломефлоксацин: усиление их противотуберкулезного действия.
Этионамид: одновременный прием увеличивает риск поражения печени, особенно у диабетиков. Во время лечения комбинацией этих лекарств необходимо делать регулярные функциональные пробы печени. Если возникнут какие-либо признаки нарушения функции печени, лечение такой комбинацией лекарств следует прекратить.
Циклоспорин: возможно снижение его метаболизма, уменьшение уровня в сыворотке крови и иммунодепрессивного эффекта. Пациентам, которые лечатся циклоспорином, следует контролировать его уровни в сыворотке крови после начала терапии пиразинамидом и после ее прекращения.
Фенитоин: возможное увеличение концентрации фенитоина в сыворотке крови и, соответственно, возникновение признаков интоксикации фенитоином. Если во время сопутствующего приема пиразинамида и фенитоина имеют место побочные эффекты со стороны центральной нервной системы (например, атаксия, гиперрефлексия, нистагм, тремор), то препараты следует отменить, определить концентрации фенитоина в сыворотке крови и соответственно корректировать дозу фенитоина.
Препараты, способствующие выведению мочевой кислоты из организма (аллопуринол, колхицин, пробенецид, сульфинпиразон): возможно снижение их эффективности. Это может повысить уровни мочевой кислоты в сыворотке крови пациентов, которые лечатся пиразинамидом, поэтому дозы препаратов, способствующих выведению мочевой кислоты из организма, должны быть увеличены соответственно.
Аллопуринол: возможно замедление дальнейшего преобразования метаболитов пиразинамида. Метаболизм самого пиразинамида при этом существенно не меняется.
Зидовудин: возможно значительное уменьшение уровня пиразинамида в сыворотке крови и увеличение риска анемии.
Гипогликемические препараты: возможно повышение их эффекта.
Пиразинамид снижает достоверность тестов для определения кетонов в моче с помощью тестовых полосок (Ацетест® и Кетостикс®), так как он делает цвет пробы красно-коричневым.
Пиразинамид может мешать определению концентрации железа в сыворотке крови с помощью прибора Феррохем® II, поскольку уровни железа в сыворотке крови выглядят меньше.
Особенности применения
Пиразинамид следует с осторожностью применять пациентам с нарушениями функции печени и пациентам, имеющим повышенный риск поражения печени, связанный с приемом препарата (например, больные алкоголизмом). Во время терапии препаратом следует проводить регулярные функциональные пробы печени каждые 2–4 недели (тимоловая проба, определение билирубина, исследование глутамина-щавелевой аминотрансферазы, АлТ и АсТ сыворотки крови), а также определение мочевой кислоты в крови. При изменениях функции печени следует немедленно прекратить применение препарата.
Для уменьшения токсического действия пиразинамида назначают метионин, липокаин, глюкозу, витамин В12. Пиразинамид может усилить токсическое действие алкоголя, поэтому во время приема препарата не следует употреблять алкоголь.
У пациентов с порфирией пиразинамид может вызвать острые приступы порфирии.
Если возникают любые клинические признаки или симптомы печеночной недостаточности, прием препарата следует прекратить.
Пиразинамид задерживает экскрецию уратов почками, что может привести к гиперурикемии, которая может протекать бессимптомно. Если гиперурикемия сопровождается острым подагрическим артритом, лечение пиразинамидом следует прекратить.
У пациентов с почечной недостаточностью пиразинамид может накапливаться в организме.
Пиразинамид необходимо с осторожностью назначать больным сахарным диабетом из-за сложности поддерживать желаемые концентрации сахара в крови.
Выбор дозы пиразинамида для пожилых пациентов требует осторожности и должен начинаться в самом низком дозовом диапазоне (см. «Способ применения и дозы»).
Способ применения и дозы
Таблетки принимать в виде разовой дозы после еды целыми, запивать водой. Для расчета суточной дозы всегда использовать идеальную массу тела.
Суточная доза для взрослых и детей в воздасте от 15 лет — 20–30 мг/кг на прием.
Принимать 1–3 раза в день в зависимости от переносимости. Максимальная суточная доза не должна превышать 1,5 г.
Из-за возможного снижения функции почек и печени пациентам пожилого возраста применять в дозах, близких к нижней границе обычной дозы для взрослых — 15 мг/кг массы тела в сутки.
Доза пациентам с умеренными нарушениями функции почек — 12–20 мг/кг массы тела в сутки. Следует избегать применения пиразинамида пациентам с клиренсом креатинина ниже 50 мл/мин.
Пациентам, находящихся на гемодиализе или перитонеальном диализе, назначать обычную дозу для взрослых. Желательно применять за 24 часа до начала диализа.
Если пациентам с нарушениями функции печени применять обычные дозы, пиразинамид накапливается в организме, поэтому таким пациентам нужно применять более низкие дозы — 15 мг/кг массы тела в сутки. Следует проводить функциональные пробы печени перед началом терапии пиразинамидом и каждые 2–4 недели в течение применения препарата.
Продолжительность лечения зависит от течения заболевания, переносимости препарата пациентом и определяется врачом (обычно 6–8 месяцев).
Дети
В данной лекарственной форме пиразинамид назначать детям с 15 лет.
Побочные реакции
Кожа и подкожная клетчатка: гиперемия, кожная сыпь, крапивница, зуд, фотосенсибилизация, акне, токсико-аллергический дерматит.
Иммунная система: анафилактоидные реакции, ангионевротический отек, лихорадка; в единичных случаях — анафилактический шок.
Пищеварительный тракт: диспептические явления, боль в эпигастрии, желудке, отсутствие аппетита, тошнота, рвота, диарея, пептическая язва, металлический привкус во рту.
Гепатобилиарная система: нарушение функции печени, повышение уровня печеночных трансаминаз, билирубина, тимоловой пробы, гепатомегалия; острая атрофия печени, которая зависит от дозы, желтуха.
Мочевыделительная система: интерстициальный нефрит; миоглобинурическая почечная недостаточность вследствие рабдомиолиза, дизурия, боль при мочеиспускании.
Нервная система: головокружение, головная боль, нарушение сна, повышенная возбудимость, депрессия; галлюцинации, судороги, спутанность сознания, периферическая нейропатия, парестезии.
Сердечно-сосудистая система: гипотензия, неприятные ощущения в области сердца, ощущение жара, гиперемия лица.
Кровь и лимфатическая система: тромбоцитопения, эозинофилия, анемия, сидеробластная анемия, вакуолизация эритроцитов, порфирия, повышение концентрации сывороточного железа, гиперкоагуляция, склонность к образованию тромбов, спленомегалия.
Опорно-двигательноый аппарат и соединительная ткань: артралгия, миалгия, рабдомиолиз, подагрические приступы, припухлость суглобов, скованность в суглобах.
Органы дыхания: затрудненное дыхание, задышка, сухой кашель.
Другие: общая слабость, недомогание, гиперурикемия, пеллагра.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 оС.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 5 блистеров в пачке; по 120 таблеток в контейнере и пачке; по 500 таблеток в контейнерах.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Публичное акционерное общество «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод».
Общество с ограниченной ответственностью «Агрофарм».