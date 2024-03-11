ПИРАЗИНАМИД (PYRAZINAMIDUM)

внутрь после еды, взрослым — по 1 г 2 раза в сутки (реже по 0,5 г 3–4 раза в сутки). Суточная доза для взрослых — 1,5–2 г, при хорошей переносимости — до 2,5 г. Суточная доза для больных в возрасте старше 60 лет и при массе тела до 50 кг составляет 1,5 г. Детям назначают по 0,02–0,03 г/кг/сут. Суточная доза для детей не должна превышать 1,5 г.