ПИРАЗИНАМИД (PYRAZINAMIDUM) Действующее вещество
пиразинамид относится к фармакотерапевтической группе противотуберкулезных препаратов второго ряда. Действует на микобактерии, устойчивые к другим противотуберкулезным препаратам. Механизм действия обусловлен подавлением размножения и уменьшением вирулентности микобактерий (бактериостатическое действие). Пиразинамид хорошо проникает в очаги туберкулезного поражения, его специфическая активность не снижается в кислой среде казеозных масс, что позволяет назначать его при туберкуломах, казеозных лимфаденитах, казеозно-пневмонических процессах.
туберкулез, в том числе при наличии резистентности возбудителя к основным противотуберкулезным средствам, туберкулома, лимфаденит. Пиразинамид особенно эффективен у больных с впервые диагностированным деструктивным туберкулезом.
внутрь после еды, взрослым — по 1 г 2 раза в сутки (реже по 0,5 г 3–4 раза в сутки). Суточная доза для взрослых — 1,5–2 г, при хорошей переносимости — до 2,5 г. Суточная доза для больных в возрасте старше 60 лет и при массе тела до 50 кг составляет 1,5 г. Детям назначают по 0,02–0,03 г/кг/сут. Суточная доза для детей не должна превышать 1,5 г.
заболевания печени, подагра.
аллергические реакции (дерматит, эозинофилия, лихорадка и др.), задержка мочевой кислоты в организме, артралгия, диспептические явления (анорексия, тошнота, рвота), повышенная возбудимость, токсический гепатит.
монотерапия пиразинамидом приводит к быстрому развитию толерантности микобактерий туберкулеза к нему, что обусловливает необходимость комбинации его с другими противотуберкулезными лекарственными средствами. При применении пиразинамида необходимо контролировать функцию печени (тимоловая проба, определение уровня билирубина, активности аминотрансфераз и др.). При нарушении функции печени прием пиразинамида прекращают. Целесообразно контролировать уровень мочевой кислоты в крови. Для уменьшения выраженности токсических эффектов пиразинамида назначают метионин, липоевую кислоту, глюкозу, цианокобаламин (витамин В12).