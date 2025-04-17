Пиразинамид (Pirazinamid)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В городах рядом
Аптекарь
Зазимье, ул. Лесная, 31-В
111.8 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Бровары, ул. Киевская, 316
113.4 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16
114.9 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Виталюкс
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Д
116.3 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.3 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Киев, ул. Лаврухина, 4
119.2 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Киев, просп. Лесной, 25
121.9 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Виталюкс
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
122.6 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 4
123.3 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Киев, ул. Воскресенская, 12-В
124.2 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
125.3 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,40
Экономия при брони: -6,89 грн
Подорожник
Киев, ул. Бориспольская, 26-К
126.5 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Киев, шоссе Харьковское, 158-Г
128.2 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,00
Экономия при брони: -1,30 грн
Виталюкс
Киев, ул. Павловская, 17
129.0 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Ирпень, ул. Котляревского, 54-А/1
129.0 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"