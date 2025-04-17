Пиразинамид (Pirazinamid)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 13-А
73.8 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 09:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 72
112.6 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 17/1
114.1 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 77
115.3 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Звягель, ул. Шевченко, 2/1
163.1 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Обухов, ул. Каштановая, 52-А
183.0 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека tas
Закрыто
Открывается в 08:00
Обухов, ул. Киевская, 119
184.6 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Ходосовка, ул. Печерского Феодосия, 39
186.3 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Ирпень, ул. Литературная, 27
188.1 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Университетская, 2/1
188.4 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Буча, шоссе Новое, 52
189.8 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Булаховского Академика, 26-Б
190.5 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,70
Экономия при брони: -3,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 8-А
190.8 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,50
Экономия при брони: -13,30 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 07:00
Украинка, ул. Юности, 6-В
191.1 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Буча, ул. Энергетиков, 4-Б
191.2 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Котляревского, 54-А/1
191.8 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, шоссе Столичное, 103
192.0 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 100-З
192.2 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,63
Экономия при брони: -4,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
194.0 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,30
Экономия при брони: -5,79 грн