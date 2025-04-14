Пиразинамид (Pirazinamid)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Днепр
Мед-сервис
Днепр, ул. Независимости, 17
5.0 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
7.2 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
9.6 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В городах рядом
Мед-сервис
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
26.9 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -7,30 грн
Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
69.1 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -7,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:30
Марганец, ул. Независимости, 27
93.4 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
128.4 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-Д
130.4 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,98
Экономия при брони: -4,83 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
133.6 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Александрия, просп. Соборный, 87
137.4 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
139.3 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 108-А
143.9 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Змиев, ул. Административная, 5
169.2 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
199.6 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
200.5 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
200.9 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,69
Экономия при брони: -7,18 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
239.7 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"