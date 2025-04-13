Пиразинамид (Pirazinamid)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках в Киев
Виталюкс
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Виталюкс
Киев, ул. Павловская, 17
2.3 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,85
Экономия при брони: -2,77 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
2.6 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Вокзальная, 2
2.6 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
2.7 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Киев, ул. Антоновича, 170/172
4.0 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека tas
Киев, ул. Саперно-Слободская, 10
5.3 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Киев, ул. Воскресенская, 12-В
6.0 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Киев, просп. Науки, 35
6.5 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Виталюкс
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
6.8 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 4
7.6 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Урловская, 23-А
7.8 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
8.5 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,20
Экономия при брони: -3,69 грн
Мед-сервис
Киев, просп. Лесной, 25
8.5 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Киев, ул. Заречная, 2
8.5 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
8.6 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,27
Экономия при брони: -5,76 грн
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,00
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Лаврухина, 4
9.2 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"