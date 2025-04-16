Пиразинамид (Pirazinamid)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
42.7 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Александрия, просп. Соборный, 87
86.5 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:30
Марганец, ул. Независимости, 27
98.6 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
107.5 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
107.8 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
102,50
Экономия при брони: -4,99 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
113.0 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -7,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 108-А
128.0 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
129.0 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Независимости, 17
133.7 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -7,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
137.0 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
141.7 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
198.0 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-Д
206.1 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,66
Экономия при брони: -4,51 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 84/86
245.5 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"