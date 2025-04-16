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Пиразинамид (Pirazinamid)
Пиразинамид (Pirazinamid)
Николаев
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 84/86
99.3 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,10
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
144.2 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,30
грн
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Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
149.1 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
155.3 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
175.2 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,20
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
175.3 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
102,34
Экономия при брони:
-4,83 грн
97,51
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,00
Экономия при брони:
-1,00 грн
67,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Александрия, просп. Соборный, 87
210.2 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 19:00
Марганец, ул. Независимости, 27
216.1 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 108-А
252.6 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,50
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
255.6 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони:
-7,30 грн
90,00
грн
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Элитфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
256.6 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,49
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
258.3 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,76
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
258.8 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони:
-7,30 грн
90,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
263.5 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, ул. Прибережная, 6-В
266.8 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,50
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
279.9 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
281.0 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
284.2 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
289.8 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,60
грн
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