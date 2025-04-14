Пиразинамид (Pirazinamid)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Одесса
Аптека бам
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 84/86
12.9 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В городах рядом
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
252.5 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,69
Экономия при брони: -7,18 грн
Мед-сервис
Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
252.6 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
254.6 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
256.1 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
261.8 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Александрия, просп. Соборный, 87
303.2 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Марганец, ул. Независимости, 27
326.5 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Светловодск, ул. Героев Украины, 108-А
342.1 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
345.0 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
346.1 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -7,30 грн
Элитфарм
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
367.1 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Канев, ул. Героев Днепра, 3-А
368.0 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
368.8 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -7,30 грн
Мед-сервис
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
370.8 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Днепр, ул. Независимости, 17
390.1 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
393.3 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"