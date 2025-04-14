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Пиразинамид (Pirazinamid)
Пиразинамид (Pirazinamid)
Харьков
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Змиев, ул. Административная, 5
35.7 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,90
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-Д
130.6 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,80
Экономия при брони:
-4,65 грн
72,15
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
142.9 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,70
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
185.9 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,70
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
193.2 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,40
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Независимости, 17
195.5 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,70
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
195.6 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,60
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
202.8 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,40
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Ромны, ул. Соборная, 9
213.2 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 108-А
242.6 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,50
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,31
Экономия при брони:
-7,31 грн
90,00
грн
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Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
252.3 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,49
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,76
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Конотоп, ул. Свободы, 13
255.6 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,18
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,31
Экономия при брони:
-7,31 грн
90,00
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Александрия, просп. Соборный, 87
270.5 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,40
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:30
Марганец, ул. Независимости, 27
285.6 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,30
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
307.8 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
307.9 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,40
грн
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Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
314.2 км
Пиразинамид таблетки 500 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,40
грн
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