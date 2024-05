фармакодинамика. Комплекс ботулинический токсин тип А-гемагглютинин (Clostridium botulinum type A toxin-haemagglutinin complex) блокирует периферическую холинергическую передачу в нервно-мышечном синапсе путем пресинаптического действия на участке, который проксимальнее места высвобождение ацетилхолина. Токсин действует на нервное окончание, противодействуя Ca2+-зависимым явлениям, приводящим к высвобождению медиатора. Он не действует на постганглионарную холинергическую передачу или на постганглионарную симпатическую передачу.

Действие токсина предусматривает начальный этап связывания, когда токсин быстро и прочно прикрепляется к пресинаптической мембране. Впоследствие происходит интернализация, в ходе которой токсин проникает сквозь пресинаптическую мембрану, не вызывая паралич. Наконец токсин блокирует высвобождение ацетилхолина, нарушая Ca2+-зависимый механизм его высвобождения, и, таким образом, снижает потенциал концевой пластинки и приводит к параличу.

Воспроизведение передачи нервного импульса происходит постепенно с образованием новых нервных окончаний и восстановлением контактов с постсинаптической моторной концевой пластиной; у поддопытных животных этот процесс продолжается 6—8 недель.

Фокальная спастичность верхних конечностей у взрослых. Эффективность и безопасность препарата Диспорт® для лечения спастичности верхних конечностей оценивали в ходе рандомизированного многоцентрового двойного слепого плацебо-контролируемого исследования с участием 238 пациентов (из которых 159 пациентов получали Диспорт®, а 79 — плацебо) со спастичностью верхних конечностей, у которых не менее чем 6 месяцев произошел инсульт (90%) или травматическое повреждение головного мозга (10%). К первичной целевой группе мышц (ПЦГМ) принадлежали наружные сгибатели пальцев (56%), а также сгибатели локтей (28%) и запястья (16%).

Основной переменной эффективности являлся тонус ПЦГМ во время недели 4, которій измеряли согласно модифицированной шкале Эшворта (Modified Ashworth Scale (MAS)), 5-балльной шкале от 0 (увеличение мышечного тонуса отсутствует) до 4 (пораженные конечности ригидны в положении сгибания или разгибания), а первой вторичной конечной точкой являлась шкала общей оценки врачом (Physician Global Assessment (PGA)) реакции на лечение (9-балльная шкала от –4 [значительное ухудшение] через 0 [без изменений] до +4 [значительное улучшение]).

Таблица^1. Основные результаты, достигнутые по состоянию на неделе 4 и неделе 12.



Показатели 4 неделя 12 неделя Плацебо

(N=79) Диспорт® (500 ЕД)

(N=80) Диспорт® (1000 ЕД)

(N=79) Плацебо

(N=79) Диспорт® (500 ЕД)

(N=80) Диспорт® (1000 ЕД)

(N=79) Среднее изменение мышечного тонуса ПЦГМ по шкале MAS относительно исходного состояния (по методу НК) -0,3 -1,2** -1,4** -0,1

n=75 -0,7**

n=76 -0,8**

n=76 Среднее изменение ответа на лечение по шкале PGA (по методу НК) 0,7 1,4* 1,8** 0,4

n=75 0,5

n=76 1,0*

n=76 Среднее изменение тонуса сгибателя запястья по шкале MAS относительно исходного состояния

(по методу НК) -0,3

n=54 -1,4**

n=57 -1,6**

n=58 -0,3

n=52 -0,7*

n=54 -0,9*

n=56 Среднее изменение тонуса сгибателя пальца по шкале MAS относительно исходного состояния (по методу НК) -0,3

n=70 -0,9*

n=66 -1,2**

n=73 -0,1

n=67 -0,4*

n=62 -0,6*

n=70 Среднее изменение тонуса сгибателя локтя по шкале MAS относительно исходного состояния (по методу НК) -0,3

n=56 -1,0*

n=61 -1,2**

n=48 -0,3

n=53 -0,7*

n=58 -0,8*

n=46 Среднее изменение тонуса разгибателя плеча по шкале MAS относительно исходного состояния(1) -0,4

n=12 -0,6

n=7 -0,7

n=6 0,0

n=12 -0,9

n=7 0,0

n=6 *p<0,05; ** p<0,0001;

НК^— метод наименьших квадратов.

(1) Статистические исследования не проводились в связи с низкой частотой в группах применения лекарственного средства и плацебо, поскольку имеющиеся данные в отношении пациентов, получавших лечение мышц плеча, являются ограниченными.



Для оценки влияния лечения функциональных нарушений (пассивная функция) использовали основную цель лечения (Principal Target of treatment (PTT)) с оценкой нетрудоспособности [Disability Assessment Scale [DAS]]. Несмотря на некоторые улучшения среднего изменения относительно исходных значений на неделе 4 в группах, получавших Диспорт®, не достигли статистической значимости по сравнению с группами плацебо, процент пациентов с терапевтическим эффектом по шкале DAS (т.е. пациентов, у которых наблюдалось улучшение по меньшей мере на одно деление шкалы) для достижения PTT был значительно выше в случае дозы 1000 ЕД, как указано в таблице 2.

Таблица 2.



Группа лечения 4 неделя

% пациентов, ответивших на терапию 12 неделя

% пациентов, ответивших на терапию Диспорт® 500 ЕД 50,0

n=80

p=0,13 41,3

n=76

р=0,11 Диспорт® 1000 ЕД 62,0

n=78

p=0,0018 55,7

n=76

p=0,0004 Плацебо 39,2

n=79 32,9

n=75 *К сферам, включенным в DAS, относятся способность выполнять гигиенические процедуры, самостоятельно одеваться, положение конечностей в состояние покоя и выраженность боли.



Кроме того, наблюдались статистически значимые улучшения спастичности (степень и угол) при оценке по шкале Тардье (Tardieu scale) объема активных движений пальцев, запястий или локтей и относительно легкости наложения шины пациентам, особенно в случае дозы 1000 ЕД. Однако влияние лечения на активную функцию при оценке по модифицированной шкале Френчай (Modified Frenchay Score), а также на качество жизни согласно опросникам EQ5D или SF-36.

Фокальная спастичность нижних конечностей, влияющая на голеностопный сустав. Эффективность и безопасность препарата Диспорт® для лечения спастичности нижних конечностей оценивали в ходе рандомизированного многоцентрового двойного слепого плацебо-контролируемого исследования, включавшее 385 пациентов (255 из которых получали Диспорт®, а еще 130 — плацебо) со спастичностью нижних конечностей после инсульта или травматического повреждения головного мозга, в первую очередь — со спастичностью нижних конечностей с поражением голеностопного сустава. Эффективность препарата Диспорт® оценивалась для двух доз: Диспорт® 1000 ЕД (n=125), Диспорт® 1500 ЕД (n=128) по сравнению с плацебо (n=128). К первичной целевой группе мышц принадлежали m.gastrocnemius-soleus (GSC). Первичная конечная точка эффективности — частота ответа голеностопного сустава с разогнутым коленом, измеряемая по модифицированной шкале Эшворта (MAS) на 4-й неделе. Диспорт® был разделен между комплексом мышц gastrocnemius и soleus (GSC) и по меньшей мере одной дистальной или проксимальной мышцей нижней конечности в соответсвии с клиническим показанием. Первичная конечная точка эффективности — частота ответа голеностопного сустава с разогнутым коленом (при участии всех plantar flexors), измеряемая по модифицированной шкале Эшворта (MAS), продемонстрировала статистически значимое улучшение при применении 1500 ЕД, тогда как частота ответа голеностопного сустава со согнутым коленом (с участием всех plantar flexors, кроме m. gastrocnemius), измеряемая по модифицированной шкале Эшворта (MAS), продемонстрировала статистически значимое улучшение при применении как дозы 1000 ЕД, так и дозы 1500 ЕД.

Таблица 3.



Показатели Неделя 4 Неделя 12 Плацебо

(N=128) Диспорт® (1000 ЕД)

(N=125) Диспорт® (1500 ЕД)

(N=128) Плацебо

(N=128) Диспорт®

(1000 ЕД)

(N=125) Диспорт®

(1500 ЕД)

(N=128) Среднее изменение оценки по шкале MAS (разогнутое колено) относительно исходного уровня

(по методу НК) -0,5 -0,6 -0,8* -0,4 -0,4 -0,6* Среднее изменение оценки по шкале MAS (согнутое колено) относительно исходного уровня

(по методу НК) -0,4 -0,7* -0,8** -0,3 -0,5* -0,6* *p<0,05; **p<0,0001; НК — метод наименьших квадратов



Наблюдались статистически значимые улучшения спастичности при оценке по шкале Тардье (TS) с 4 по 20 неделю в группе применения препарата Диспорт® в дозе 1500 ЕД и на 4-12 неделях в группе применения препарата Диспорт® в дозе 1000 ЕД. Кроме того, наблюдались статистически значимые различия в отношении угла флексии на 1 и 16 неделе в пользу более высокой дозы препарата Диспорт®. Результаты ретроспективного анализа, проведенного в результате нестандартности данных PGA, показали, что применение препарата Диспорт® в обеих дозах также сопровождалось статистически значимым клиническим улучшением, измеряемым по шкале общей оценки врачом (PGA).

Основной переменной эффективности было улучшение сгибания ноги в голеностопном суставе на неделе 4 после введения более высокой дозы препарата Диспорт®. Дополнительные конечные показатели, такие как уменьшение боли, использование средств обезболивания и качество жизни, не продемонстрировали статистически значимого улучшения.

По результатам открытого исследования с участием 345 пациентов была установлена клиническая необходимость повторного лечения препаратом Диспорт® в дозе 1000 ЕД или 1500 ЕД. Результаты долгосрочного исследования подтвердили пролонгированный эффект лечения спастичности нижних конечностей при повторных инъекциях. Улучшение показателей эффективности (MAS, PGA и TS), начиная с недели 4 лечения препаратом Диспорт® в двойном слепом режиме сохранялось при повторном введении.

Наблюдалось улучшение показателей скорости ходьбы на 10 м (комфортная и максимальная, с обувью или без обуви), которое увеличивалось при последующих циклах лечения.

Никакого значительного улучшения уменьшения боли по шкале социальной фобии SPIN, использования вспомогательных средств или качества жизни не наблюдалось.

Блефароспазм. Исследовались три дозы препарата Диспорт® в течение 1 цикла лечения в ходе клинического исследования.

Эффективность измеряли по медиане разнице между значениями процента нормальной активности (Percentage of normal activity (PNA)) (выведенными из шкалы функциональных состояний больных с блефароспазмом) в каждой группе лечения и плацебо. Стало очевидным дозозависимое улучшение состояния пациентов с блефароспазмом при повышении дозы препарата Диспорт®; результаты всех групп лечения превышали плацебо.

Таблица 4.



Разница между медианой изменений значений PNA относительно исходного уровня в активной группе и медианой изменений значений PNA относительно исходного уровня в группе плацебо.

Визит Диспорт®

40 ЕД

(N=30) Диспорт®

80 ЕД

(N=31) Диспорт®

120 ЕД

(N=31) Неделя 4 31,2% 41,3% 48,5% Неделя 8 36,0% 48,3% 55,0% Неделя 12 36,0% 36,3% 50% Неделя 16 10,5% [a] 24,2% 31,3%



[a] значение р >0,001.

В терапевтических группах, получавших 40 ЕД, 80 ЕД и 120 ЕД препарата Диспорт®, медианы изменений относительно исходного уровня значений PNA были статистически значительно выше по сравнению с соответствующими медианами в группе плацебо по состоянию на 4, 8 и 12 неделях.

Статистически значимая разница по сравнению с группой плацебо также наблюдалась в группах лечения, получавших 80^ЕД и 120 ЕД препарата Диспорт®, на 16 неделе, что указывает на большую продолжительность эффекта доз 80 ЕД и 120 ЕД. Частота сопутствующих нежелательных явлений, возникших во время лечения (Treatment Emergent Adverse Events (TEAEs)), в частности птоза, была выше в группах лечения, получавших Диспорт®, чем в группе, получавшей плацебо, и являлась дозозависимой, поскольку более высокая частота наблюдалась при более высоких дозах препарата Диспорт® (см. табл. 5).

Таблица 5.



TEAEs Показатель Плацебо

(N=26) Диспорт®

40 ЕД

(N=31) Диспорт®

80 ЕД

(N=31) Диспорт®

120 ЕД

(N=31) Пациенты с сопутствующими

TEAEs n (%) 3 (12) 19 (61) 23 (74) 26 (84) Пациенты с сопутствующими глазными

TEAEs n (%) 3 (12) 16 (52) 23 (74) 26 (84)



Динамическая эквинусная деформация стопы в результате фокальной спастичности у детей с церебральным параличом в возрасте старше 2 лет. Было проведено двойное слепое плацебо-контролируемое многоцентровое исследование (исследование Y-55-52120-141) с участием детей с церебральным параличом с динамической эквинусной деформацией стопы вследствие фокальной спастичности. Всего 235 пациентов, ранее получавших или не получавших лечение ботулиническим токсином тип А, по модифицированной шкале Эшворта (MAS) с оценкой 2 балла или выше получали ботулинический токсин тип А в дозе 15 ЕД/кг, которую вводили в одну нижнюю конечность, или плацебо. 41% пациентов получали лечение обеих конечностей, в связи с чем Диспорт® вводили в дозе 20 ЕД/кг или 30 ЕД/кг. Первичной точкой эффективности считалось изменение относительно исходного уровня по MAS сгибателей голеностопного сустава на 4 неделе. Вторичной точкой эффективности считали изменение средней оценки по шкале общей оценки врачом (Physician Global Assessment (PGA)) реакции на лечение и по шкале уровня достижения цели (Goal Attainment Scaling (GAS)) на 4 неделе. После лечения за пациентами наблюдали в течение не менее 12 недель и не более 28 недель. После завершения исследования пациентам было предложено принять участие в открытом исследовании (исследование Y-55-52120-147).

Таблица 6. Изменения показателя MAS относительно исходных значений на неделе 4 и неделе 12. Показатели PGA и GAS по состоянию на неделе 4 и неделе 12 (в популяции всех рандомизированных пациентов (ITT))



Показатели Плацебо

(N=77) Диспорт® 10 ЕД/кг/ при введении в одну нижнюю конечность

(N=79) 15 ЕД/кг/ при введении в одну нижнюю конечность

(N=79) Среднее изменения оценки тонуса голеностопного сустава по шкале MAS относительно исходного уровня (метод НК)

Неделя 4

Неделя 12







-0,5

-0,5











-0,9**

-0,8*











-1,0***

-1,0*** Среднее изменение ответа на лечение по оценке PGA (метод НК)



Неделя 4

Неделя 12







0,7

0,4







1,5***

0,8*







1,5***

1,0** Среднее изменение оценки GAS[a] (метод НК)

Неделя 4

Неделя 12



46,2

45,6



51,5***

52,5***



50,9**

50,5* * p≤0,05; ** p≤0,003; *** p≤0,0006 по сравнению с плацебо; НК – метод наименьших квадратов

[a]GAS оценивает прогресс в достижениии целей, избранных на базовом уровне из перечня 12 категорий. Пять наиболее распространенных целей: улучшение походки (70,2%), улучшение равновесия (32,3%), снижение частоты падения (31,1%), снижение количества потери равновесия (19,6%) и увеличение выносливости (17,0%).



Наблюдалось уменьшение спастичности голеностопного сустава при оценке по шкале Тардье. Наблюдались статистически значимые улучшения степени спастичности (Y) по сравнению с плацебо в группах лечения препаратом Диспорт® как в дозе 10 ЕД/кг при введении в одну нижнюю конечность, так и в дозе 15 ЕД/кг при введении в одну нижнюю конечность на 4 и 12 неделях: угол клонуса (X V 3) был значительным в группе применения препарата Диспорт® в дозе 10 ЕД/кг при введении в одну нижнюю конечность на неделе 12, а в группе применения препарата Диспорт® в дозе 15 ЕД/кг при введении в одну нижнюю конечность — на неделях 4 и 12.

Обе группы лечения препаратом Диспорт® в дозах 10 ЕД/кг и 15 ЕД/кг при введении в одну нижнюю конечность продемонстрировали существенное улучшение относительно исходного уровня по контрольной шкале походки (Observational Gait Scale (OGS)) на 4 неделе по сравнению с плацебо; при этом статистически более высокий процент пациентов ответил на лечение по показателю исходного контакта стопы шкалы OGS на неделе 4 и неделе 12.

В опроснике оценки качества жизни детей родители заполняли модуль оценки состояния детей с церебральным параличом. Наблюдалось статистически значимое улучшение показателя утомляемости относительно исходных значений на неделе 12 в группах применения препарата Диспорт® в дозе 10 ЕД/кг при введении в одну нижнюю конечность и 15 ЕД/кг при введении в одну нижнюю конечность по сравнению с плацебо. В других модулях оценки статистически значимого улучшения не наблюдалось.

После завершения этого исследования 216 пациентов включили в открытое расширенное исследование (Y-55-52120-147), где они могли получить повторное лечение согласно клинической необходимости. Препарат вводили как в дистальные (m.gastrocnemius, m.soleus, m.tibialis posterior), так и в проксимальные мышцы (задние бедренные мышцы и бедренные аддукторы), включая многоуровневые инъекции. По оценкам MAS, PGA и GAS, эффективность наблюдалась во время повторных сеансов лечения в период до 1 года.

Фокальная спастичность верхних конечностей у детей с церебральным параличом старше 2 лет. Эффективность и безопасность препарата Диспорт® для лечения спастичности верхних конечностей у детей оценивали в рандомизированном многоцентровом двойном слепом контролируемом исследовании, в котором сравнивали дозы 8 ЕД/кг и 16 ЕД/кг в избранной группе верхних конечностей с контрольной группой с низкой дозой 2 ЕД/кг. Всего 210 пациентов, которым ранее не вводили или вводили ботулинический токсин, со спастичностью верхних конечностей с церебральным параличом (оценка по модифицированной шкале Эшворта (MAS) ≥2 в основной целевой группе мышц (PTMG)) были включены в исследование для получения препарата Диспорт®.

После начального курса лечения можно назначить до трех последующих курсов лечения препаратом Диспорт® в запланированных дозах 8 ЕД/кг или 16 ЕД/кг, хотя исследователь может принять решение об увеличении или уменьшении дозы (но не более 16 ЕД/кг).

Общую дозу препарата Диспорт® вводили в/м в пораженные мышцы верхней конечности, которые включали целевую группу мышц (PTMG) — сгибатели локтей или сгибатели запястий, а также другие мышцы верхней конечности в зависимости от проявления заболевания. В любой один участок для инъекции разрешалось вводить не более 0,5 мл препарата Диспорт® на мышцу.

Для точного определения участков для выполнения инъекции рекомендуется применение методов управлением инъекцией, например электромиографии, электростимуляции или ультразвука.

Основную переменную эффективности определили как среднее изменение относительно исходного уровня мышечного тонуса PTMG на неделе 6, которое определяли с помощью Модифицированной шкалы Эшворта (MAS).

Таблица 7. Изменение показателей MAS на неделях 6 и 16 относительно исходного уровня, PGA и GAS на неделях 6 и 16 — один цикл лечения (популяция ITT).



Диспорт®

2 ЕД/кг

(N=69) Диспорт®

8 ЕД/кг

(N=69) Диспорт®

16 ЕД/кг

(N=70) Среднее изменение оценки PTMG по шкале MAS относительно исходного уровня (метод НК)

Неделя 6

Неделя 16





-1,6

-0,9





-2,0*

-1,2*





-2,3***

-1,5** Среднее изменение тонуса сгибателя запястья по шкале MAS относительно исходного уровня (метод НК)

Неделя 6

Неделя 16





-1,4

-0,9





-1,6

-0,9





-1,7

-1,1 Среднее изменение тонуса сгибателя локтя по шкале MAS относительно исходного уровня (метод НК)

Неделя 6

Неделя 16





-1,1

-0,6





-1,7**

-0,9*





-1,9***

-1,1*** Среднее изменение тонуса сгибателя пальца по шкале MAS относительно исходного уровня (метод НК)

Неделя 6

Неделя 16





-0,6

-0,8





-1,5**

-1,1





-1,4*

-1,4* Среднее изменение оценки GAS

Неделя 6

Неделя 16

1,8

1,8

2,0

1,7

2,0

1,9 Общеее среднее изменение оценки GAS [a]

Неделя 6

Неделя 16



52.1

52.1



52.6

54,2



52.6

53,7 НК — наименьший квадрат

PTMG: сгибатели локтей или сгибатели запястий

Среднее изменение по шкале MAS и средняя оценка врачей (PGA) основывается на обратном значенни, а значение p - на основании дисперсионного анализа ANCOVA/ANOVA.

*p≤0,05; **p≤0,001; ***p≤0,0001 по сравнению с группой дозы 2 ЕД/кг

{a] Четыре наиболее распространенными цели являлись основными заданиями: «Захват», «Захват и удержание», «Использование конечности в качестве вспомогательной руки» та «Использование пораженной руки в повседневной деятельности».



Наблюдалось уменьшение спастичности PTMG по шкале Тардье. У сгибателей локтя PTMG, угол захвата (X v 3) PTMG был значимым в обеих группах лечения препаратом Диспорт® — 8 ЕД/кг и 16 ЕД/кг, и в группе лечения препаратом Диспорт® в дозе 16 ЕД/кг на неделе 16 по сравнению с группой лечения препаратом Диспорт® в дозе 2 ЕД/кг на неделе 6. По сравнению с исходным значением, уровень спастичности (Y) со статистической значимостью уменьшался в группе лечения препаратом Диспорт® в дозе 16 ЕД/кг на неделях 6 и 16 по сравнению с группой лечения препаратом Диспорт® в дозе 2 ЕД/кг. У сгибателей запястья PTMG, угол захвата (X v 3) PTMG являлся значимым по сравнению с исходными значениями угла захвата (X v 3) и уровня спастичности (Y) в группе лечения препаратом Диспорт® в дозе 16 ЕД/кг по сравнению с группой лечения препаратом Диспорт® в дозе 2 ЕД/кг на неделе 6, но не в группе лечения препаратом Диспорт® в дозе 8 ЕД/кг.

Родители пациентов заполняли специальный модуль качества жизни ребенка с церебральным параличом. Наблюдали статистически достоверное уменьшение усталости (р=0,0443) на неделе 16 относительно исходного уровня в группе лечения препаратом Диспорт® в дозе 8 ЕД/кг и подвижности и равновесия (р=0,0068) в группе лечения препаратом Диспорт® в дозе 16 ЕД/кг по сравнению с группой лечения препаратом Диспорт® в дозе 2 ЕД/кг. Других статистически значимых улучшений по результатам оценки дополнительных шкал не наблюдалось.

У большинства пациентов, получивших лечение препаратом Диспорт®, наблюдали более продолжительный ответ, а именно 28 недель (62,3% в группе лечения препаратом Диспорт® в дозе 8 ЕД/кг и 61,4% в группе лечения препаратом Диспорт® в дозе 16 ЕД/кг), хотя более 24% пациентам в обеих группах требовалось повторное лечение до 34 недели.

Умеренные и выраженные глабеллярные морщины и латеральные периорбитальные морщины. Во время клинического исследования ботулинического токсина типа А для лечения умеренных и выраженных глабеллярных морщин и латеральных периорбитальных морщин свыше 4500 пациентов было включено в различные клинические исследования и около 3800 пациентам вводили ботулинический токсин тип А.

Глабеллярные морщины. В клинических исследованиях всего 2032 пациентам с умеренными и выраженными глабелярными морщинами вводили ботулинический токсин типа А в рекомендуемой дозе 50 ЕД. Из этого количества 305 пациентам вводили ботулинический токсин типа А в дозе 50 ЕД в двух основных двойно слепых плацебо-контролируемых исследованиях фазы III и 1200 пациентам вводили ботулинический токсин типа А в дозе 50 ЕД повторно в ходе долгосрочного открытого исследования фазы III с многократным введением препарата. Остальные пациенты были включены во вспомогательные исследования и исследования по определению оптимальной дозы.

Среднее время возникновения ответа на лечение составляло 2-3 дня после введения, причем максимальный эффект наблюдался на 30 день. В обоих базовых плацебо-контролируемых исследованиях фазы III инъекции ботулинического токсина типа А продемонстрировали значительное уменьшение выраженности глабеллярных морщин в период до 4 месяцев. В одном из двух базовых исследований этот эффект оставался выраженным и после 5 месяцев.

Спустя 30 дней после инъекции оценка исследователей продемонстрировала, что 90% (273 из 305) пациентов ответили на лечение (не обнаруживаются или наблюдаются слабовыраженные глабеллярные морщины при максимальном нахмурении) по сравнению с 3% (4 из 153) пациентов, получавших плацебо. Спустя 5 месяцев после инъекции 17% (32 из 190) пациентов, которым вводили ботулинический токсин тип А, продемонстрировали ответ на лечение по сравнению с 1% (1 из 92) пациентов, получавших плацебо во время исследования. Процент пациентов с максимальным нахмурением, ответивших на лечение спустя 30 дней по результатам самооценки, составил 82% (251 из 305) в группе ботулинического токсина типа A и 6% (9 из 153) в группе плацебо. Процент пациентов, продемонстрировавших двукратное улучшение при максимальном нахмурении, составил 77% (79 из 103) по оценке исследователя в одном базовом исследовании фазы III.

Перед лечением выполнили оценку подгруппы из 177 пациентов с умеренными или выраженными глобеллярными морщинами в состоянии покоя. Оценка исследователями этой популяции спустя 30 дней после лечения показала, что 71% (125 из 177) пациентов, получавших лечение ботулиническим токсином типа A, ответил на лечение по сравнению с 10% (8 из 78) пациентов, получавших плацебо.

Долгосрочное открытое исследование с многократным введением препарата продемонстрировало, что при повторных циклах терапии сохраняется медиана времени до появления ответа — 3 дня. Частота ответа на лечение при максимальном нахмурении, определяемом исследователем на 30 день, сохранялась при повторных циклах терапии (от 80 до 91% в течение 5 циклов). Частота ответа в покое во время повторных циклов лечения соответствует данным, полученных в исследованиях с однократной дозой: от 56 до 74% пациентов, получавших лечение ботулиническим токсином типа A, оценивались исследователями как пациенты с ответом на лечение спустя 30 дней после введения препарата.

Латеральные периорбитальные морщины. В клинических двойных слепых исследованиях 308 пациентам с умеренными и выраженными латеральными периорбитальными морщинами при максимальной улыбке вводили рекомендуемую дозу 30^ЕД в каждую из сторон. При этом 252 пациента были включены в двойное слепое плацебо-контролируемое исследование фазы III, а 56 пациентов — в двойное слепое исследование фазы II по подбору оптимальной дозы.

В исследовании фазы III инъекции ботулинического токсина типа А значительно уменьшили выраженность латеральных периорбитальных морщин по сравнению с плацебо (р ≤0,001) на 4, 8 и 12 неделях (оценивались исследователями при максимальной улыбке). Наблюдалось статистически значимое улучшение при оценке проявлений латеральных периорбитальных морщин в случае лечения ботулиническим токсином типа А по сравнению с плацебо (p ≤0,010) в пользу ботулинического токсина типа А на 4, 8 и 12 неделях.

Первичную конечную точку оценки эффективности определяли на 4 неделе после инъекции: оценка исследователей показала, что 47,2% (119 из 252) пациентов ответили на лечение (не обнаружены даже незначительные латеральные периорбитальные морщины при максимальной улыбке) по сравнению с 7,2% (6 из 83) пациентов, получавших плацебо.

При ретроспективном анализе у 75% пациентов (189 из 252), получавшим лечение ботулиническим токсином типа А, наблюдалось улучшение по меньшей мере на 1 пункт при максимальной улыбке через 4 недели после введения препарата по сравнению с 19% (16 из 83) пациентов, получавших плацебо.

В открытом исследовании фазы III участвовали 315 пациентов, которым одновременно лечили как латеральные периорбитальные морщины, так и глабеллярные морщины. Пациентам, которых лечили ботулиническим токсином типа А в двойном плацебо-контролируемом исследовании фазы III, в среднем проводили 3 сеанса лечения латеральных периорбитальных морщин. Медиана интервала между инъекциями при латеральных периорбитальных морщинах, определявшаяся по протоколу, составляла от 85 до 108 дней. Результаты продемонстрировали, что эффективность поддерживается при повторных введениях в течение одного года. Уровни удовлетворенности пациентов, определяемые на 4, 16 и 52 неделях после первого введения ботулинического токсина типа А, указывают на то, что 165 из 252 пациентов (65,5%) были либо очень удовлетворены, либо удовлетворены внешним. видом их латеральных периорбитальных морщин.

На 16 неделе, через 4 недели или после второго введения ботулинического токсина типа А в группе пациентов, рандомизированных до лечения этим препаратом, или после первого применения этого препарата для пациентов, рандомизированных в группу плацебо, количество тех, кто был доволен или очень доволен лечением составляло 233 из 262 (89,0%). На 52 неделе, когда субъекты могли получить до пяти циклов лечения ботулиническим токсином типа А (причем один из них был на 48 неделе), доля очень довольных пациентов составляла 255 из 288 (84,7%).

Ни у одного пациента не обнаружены нейтрализующие антитела после повторных циклов лечения ботулиническим токсином типа А в течение 1 года.

Гипергидроз подмышечных впадин. Эффективность и безопасность препарата Диспорт® при лечении гипергидроза подмышечных впадин оценивали в многоцентровом рандомизированном двойном слепом клиническом исследовании с участием 152 взрослых с гипергидрозом подмышечных впадин, симптомы которого продолжались более года и для которых стандартная терапия оказалась неэффективной. Пациентам вводили 200 ЕД препарата Диспорт® в одну подмышечную впадину, а в другую — плацебо. Через 2 недели пациентам ввели 100 ЕД препарата Диспорт® в подмышечную впадину, в которую ранее вводили плацебо. В первичной конечной точке, то есть через две недели после лечения препаратом Диспорт®, эффективность измеряли как PCF (функция пропорционального изменения потливости, определенная путем гравиметрического анализа, мг/мин) по отношению к исходнму уровню. Результаты представлены в таблице 8.

Таблица 8.



PCF потливости через 2 недели после инъекции Диспорт®

200 ЕД

(N=152) Диспорт®100 ЕД

(N=151) Плацебо

(N=152) Среднее уменьшение (SD) -0,814 (0,239)*# -0,769 (0,257) -0,051 (0,546) % уменьшения 81,4 76,9 5,1 Медиана уменьшения

[диапазон значений] -0,900

[-1,000; 0,545] -0,845

[-1,000; 0,835] -0,110

[-0,917; 3,079]



PCF — функция пропорционального изменения; SD — стандартное отклонение; ЕД — ЕДиниц; vs – по сравнению с.

* Двусторонний t-критерий препарата Диспорт® 200 ЕД vs плацебо: p <0,0001.

# Двусторонний t-критерий препарата Диспорт® 200 ЕД vs Диспорт® 100 ЕД: p=0,0416.

В этом же исследовании показатель абсолютной потливости был определен как второстепенная конечная точку: при применении препарата Диспорт® в дозе 200 ЕД показатель абсолютной потливости снизился с 165±112 мг/мин до 24±27 мг/мин через 2 недели после инъекции, а 86,2% пациентов достигли показателя абсолютной потливости на уровне менее 50 мг/мин. При применении препарата Диспорт® в дозе 100 ЕД показатель абсолютной потливости снизился с 143±111 мг/мин до 31±48 мг/мин через 2 недели после инъекции, и 83,4% пациентов достигли показателя абсолютной потливости на уровне менее 50 мг/мин. В группе плацебо показатель абсолютной потливости снизился со 173±131 мг/мин до 143±111 мг/мин через 2 недели после инъекции, при этом показатель абсолютной потливости на уровне менее 50 мг/мин наблюдался у 3,9% пациентов.

Эффективность наблюдалась в течение периода до 48 недель. При последующих инъекциях во время дополнительного открытого исследования наблюдалось аналогичное снижение потоотделения, хотя некоторые данные свидетельствуют, что при последующих курсах лечения эффект может продолжаться дольше.

Фармакокинетика. Исследование фармакокинетики ботулинического токсина на животных проблематично в связи с его высокой токсичностью, низкими дозами, большой молекулярной массой соединения и сложностью нанесения радиоактивной метки, чтобы вызвать достаточную удельную активность токсина. В исследовании с применением токсина с радиоактивной меткой 125I было обнаружено, что связывание с рецептором является специфическим и насыщаемым, а высокая плотность рецепторов токсина способствует повышению токсичности. Изучение дозы и времени задержки реакции в исследовании на животных продемонстрировало, что при применении низких доз время задержки реакции составляло 2–3 дня, а максимальный эффекта наблюдали через 5–6 дней после инъекции. Продолжительность действия, определяемая изменениями фокуса глаз и параличом мышц, колебалась между 2 неделями и 8 месяцами. Аналогичные результаты, связанные с процессом связывания, интернализации и изменениями в нервно-мышечном синапсе, наблюдаются у людей.