Винница (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Винница
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8331,00
Экономия при брони: -333,24 грн
7997,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
В городах рядом
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Полонное, ул. Леси Украинки, 212-А
122.1 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8327,00
Экономия при брони: -333,08 грн
7993,92 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
131.6 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8327,00
Экономия при брони: -333,08 грн
7993,92 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
148.3 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8560,00
Экономия при брони: -342,40 грн
8217,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
188.5 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8326,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14
188.8 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
189.1 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,28 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Алиевой З., 61
189.8 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5739,00 грн
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8326,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 8-А
190.8 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5845,50
Экономия при брони: -888,80 грн
4956,70 грн
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
191.7 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5846,00
Экономия при брони: -233,84 грн
5612,16 грн
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8481,00
Экономия при брони: -339,24 грн
8141,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 106/2
191.7 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5260,95
Экономия при брони: -304,25 грн
4956,70 грн
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, просп. Берестейский, 100-А
192.1 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 75/2
192.5 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 26-А
195.6 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
195.7 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
196.4 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8481,00
Экономия при брони: -339,24 грн
8141,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
197.5 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 48
200.2 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
200.3 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн