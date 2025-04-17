Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Ичня, ул. Героев Майдана, 7-А
104.4 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5739,00 грн
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8190,00
Экономия при брони: -154,00 грн
8036,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
121.0 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8326,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8190,00 грн
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 35
121.8 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8190,00
Экономия при брони: -154,00 грн
8036,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Бориспольская, 26-К
126.5 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
127.3 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,28 грн
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8481,00
Экономия при брони: -339,24 грн
8141,76 грн
Подорожник
Счастливое, ул. Героев Майдана, 15-А
129.1 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5260,95
Экономия при брони: -304,25 грн
4956,70 грн
Свк фарм
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
129.2 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8481,00
Экономия при брони: -339,24 грн
8141,76 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3
129.6 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8190,00 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
129.6 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8481,00
Экономия при брони: -339,24 грн
8141,76 грн
Ощад аптека
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
129.7 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 26-А
129.7 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.0 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Ахматовой Анны, 48
130.1 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5687,00
Экономия при брони: -160,00 грн
5527,00 грн
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8190,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Княжий Затон, 9
130.4 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн