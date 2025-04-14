Одесса (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Одесса
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, бульв. Десантный, 1
12.7 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8326,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 1 мин
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5687,00
Экономия при брони: -160,00 грн
5527,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 1 мин
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
254.9 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5687,00
Экономия при брони: -107,00 грн
5580,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
258.7 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8390,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Каменка, ул. Защитников Украины, 39
303.0 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
342.4 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
3980,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 1 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
343.7 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 1 мин
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
344.3 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
346.1 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Аптека
Закрыто
Открывается через 1 мин
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
348.2 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8331,00
Экономия при брони: -333,24 грн
7997,76 грн
Подорожник
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 29/35
352.0 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Подорожник
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
352.5 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5739,20 грн
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8326,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 1 мин
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8100,00
Экономия при брони: -152,00 грн
7948,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 1 мин
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 169
367.9 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8100,00
Экономия при брони: -152,00 грн
7948,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 1 мин
Днепр, тупик Запорожский, 5
390.5 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5845,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 1 мин
Днепр, просп. Героев, 2
393.0 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5553,20 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
393.3 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5845,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
431.8 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8326,00 грн