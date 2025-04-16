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Николаев
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
99.1 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8326,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
176.8 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5687,00
Экономия при брони:
-107,00 грн
5580,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5687,00
Экономия при брони:
-160,00 грн
5527,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 111
209.4 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8100,00
Экономия при брони:
-152,00 грн
7948,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 39
234.1 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони:
-154,10 грн
8326,10
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
255.6 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8100,00
Экономия при брони:
-152,00 грн
7948,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
258.8 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8100,00
Экономия при брони:
-152,00 грн
7948,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 29/35
260.1 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони:
-154,10 грн
8326,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
260.4 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5739,20
грн
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Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8326,10
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
276.9 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
3980,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
277.2 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони:
-154,10 грн
8326,10
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
277.9 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони:
-154,10 грн
8326,10
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
278.9 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони:
-154,10 грн
8326,10
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
281.4 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5845,50
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 2
283.8 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5553,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
284.1 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5845,50
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 169
303.9 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони:
-154,10 грн
8326,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 16
350.9 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5845,57
грн
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Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
7709,35
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
351.2 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8961,95
Экономия при брони:
-524,08 грн
8437,87
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
362.8 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони:
-154,10 грн
8326,10
грн
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