Днепр (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках в Днепр
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, тупик Запорожский, 5
5.9 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5845,50 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
8.6 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5845,50 грн
Мед-сервис
Днепр, просп. Героев, 2
8.7 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5553,20 грн
В городах рядом
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8100,00
Экономия при брони: -152,00 грн
7948,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8100,00
Экономия при брони: -152,00 грн
7948,00 грн
Бажаемо здоровья
Полтава, ул. Небесной Сотни, 16
128.3 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5845,57 грн
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
7709,35 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
131.0 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8390,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 14 мин
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
131.2 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5739,20 грн
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8326,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 44 мин
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 29/35
132.2 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 14 мин
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
198.4 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5687,00
Экономия при брони: -107,00 грн
5580,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 14 мин
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
199.6 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5687,00
Экономия при брони: -160,00 грн
5527,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 14 мин
Каменка, ул. Защитников Украины, 39
219.1 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
236.1 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
3980,90 грн
Аптека бам
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
236.7 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Подорожник
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
238.3 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Аптека бам
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
238.4 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Аптека бам
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 169
251.3 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Бажаемо здоровья
Ичня, ул. Героев Майдана, 7-А
324.5 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5739,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 14 мин
Одесса, бульв. Десантный, 1
376.8 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8326,00 грн
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
377.7 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8190,00
Экономия при брони: -154,00 грн
8036,00 грн