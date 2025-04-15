Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8326,09 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5739,28 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
2.7 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5739,00 грн
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,28 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
114.2 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,28 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 147
115.1 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8326,09 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Шептицкого, 15
117.9 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
7709,35 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9
118.1 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8248,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 72
119.8 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
7709,35 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8100,00
Экономия при брони: -392,00 грн
7708,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
121.2 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8248,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременец, ул. Шевченко Тараса, 38
125.5 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,28 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 10
139.8 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8326,00 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
180.7 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8358,00
Экономия при брони: -167,16 грн
8190,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Карнаухова Николая, 21
181.4 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5260,95
Экономия при брони: -304,25 грн
4956,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Снятин, ул. Шевченко Тараса, 60/1
190.9 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
7632,20 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
219.9 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8560,00
Экономия при брони: -342,40 грн
8217,60 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается через 39 мин
Полонное, ул. Леси Украинки, 212-А
250.2 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8327,00
Экономия при брони: -333,08 грн
7993,92 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
265.2 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8327,00
Экономия при брони: -333,08 грн
7993,92 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
328.5 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8331,00
Экономия при брони: -333,24 грн
7997,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
331.5 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн