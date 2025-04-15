Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8100,00
Экономия при брони: -152,00 грн
7948,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8100,00
Экономия при брони: -152,00 грн
7948,00 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Днепр, просп. Героев, 2
63.8 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5553,20 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
64.2 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5845,50 грн
Мед-сервис
Днепр, тупик Запорожский, 5
64.7 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5845,50 грн
Подорожник
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
186.5 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5739,20 грн
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8326,10 грн
Подорожник
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 29/35
187.4 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Бажаемо здоровья
Полтава, ул. Небесной Сотни, 16
197.7 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5845,50 грн
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
7709,35 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
227.1 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5687,00
Экономия при брони: -107,00 грн
5580,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
228.4 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5687,00
Экономия при брони: -160,00 грн
5527,00 грн
Подорожник
Каменка, ул. Защитников Украины, 39
261.7 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
286.4 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
3980,90 грн
Аптека бам
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
287.2 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Подорожник
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
288.5 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Аптека бам
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
289.0 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Аптека бам
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 169
305.3 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Подорожник
Одесса, бульв. Десантный, 1
359.8 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8326,00 грн
Бажаемо здоровья
Ичня, ул. Героев Майдана, 7-А
390.2 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 300 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
5739,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Бориспольская, 26-К
433.6 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8480,20
Экономия при брони: -154,10 грн
8326,10 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3
433.7 км
Диспорт® порошок для раствора для инъекций 500 ЕД флакон №1
IPSEN PHARMA
8190,00 грн