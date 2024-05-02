Активные вещества — “Т”ТОКСИН БОТУЛИНИЧЕСКИЙ (BOTULINUM TOXIN) ТОКСИН БОТУЛИНИЧЕСКИЙ (BOTULINUM TOXIN) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 6 препаратов Плитка Список Диспорт® Порошок для раствора для инъекций, 500 ед, флакон, № 1 IPSEN PHARMA В 16 аптеках от 7709,35 грн Цены в аптеках Диспорт® Порошок для раствора для инъекций, 300 ед, флакон, № 1 IPSEN PHARMA В 13 аптеках от 5420,44 грн Цены в аптеках Ботокс® Порошок для раствора для инъекций, 100 ед-аллерган, флакон, № 1 AbbVie Ireland Нет в наличии Цены в аптеках Ксеомин Порошок для раствора для инъекций, 50 ед, флакон, № 1 Merz Pharmaceuticals Нет в наличии Цены в аптеках Ксеомин Порошок для раствора для инъекций, 100 ед, флакон, № 1 Merz Pharmaceuticals Нет в наличии Цены в аптеках Нейронокс Порошок лиофилиз. д/приготовл. р-ра для инъекций, 100 ед, флакон, № 1 Планета Фитолан Нет в наличии Цены в аптеках Препараты, содержащие ТОКСИН БОТУЛИНИЧЕСКИЙ