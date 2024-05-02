Все аптеки Украины
Активные вещества — “Т”ТОКСИН БОТУЛИНИЧЕСКИЙ (BOTULINUM TOXIN)

ТОКСИН БОТУЛИНИЧЕСКИЙ (BOTULINUM TOXIN) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 6 препаратов
Диспорт® порошок для раствора для инъекций, 500 ед, флакон, № 1; IPSEN PHARMA
Диспорт® Порошок для раствора для инъекций, 500 ед, флакон, № 1 IPSEN PHARMA
В 16 аптеках
от 7709,35 грн
Цены в аптеках
Диспорт® порошок для раствора для инъекций, 300 ед, флакон, № 1; IPSEN PHARMA
Диспорт® Порошок для раствора для инъекций, 300 ед, флакон, № 1 IPSEN PHARMA
В 13 аптеках
от 5420,44 грн
Цены в аптеках
Ботокс® порошок для раствора для инъекций, 100 ед-аллерган, флакон, № 1; AbbVie Ireland
Ботокс® Порошок для раствора для инъекций, 100 ед-аллерган, флакон, № 1 AbbVie Ireland
Нет в наличии
Ксеомин порошок для раствора для инъекций, 50 ед, флакон, № 1; Merz Pharmaceuticals
Ксеомин Порошок для раствора для инъекций, 50 ед, флакон, № 1 Merz Pharmaceuticals
Нет в наличии
Ксеомин порошок для раствора для инъекций, 100 ед, флакон, № 1; Merz Pharmaceuticals
Ксеомин Порошок для раствора для инъекций, 100 ед, флакон, № 1 Merz Pharmaceuticals
Нет в наличии
Нейронокс порошок лиофилиз. д/приготовл. р-ра для инъекций, 100 ед, флакон, № 1; Планета Фитолан
Нейронокс Порошок лиофилиз. д/приготовл. р-ра для инъекций, 100 ед, флакон, № 1 Планета Фитолан
Нет в наличии